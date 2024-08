Napoli-Bologna diretta serie A: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio Diego Armando Maradona è la notte di Napoli-Bologna, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta per 3-0 al Bentegodi contro il Verona. I rossoblù ripartono dal pari casalingo (1-1) al Dall'Ara contro l'Udinese. Aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.