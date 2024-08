Pagelle Roma-Empoli: flop Paredes, Dovbyk impalpabile

ROMA

De Rossi (all.) 5

Esordio da incubo all’Olimpico. La confusione regna sovrana in mezzo al campo. Squadra lenta e macchinosa, poche idee lì davanti, tre legni e diversi giocatori non adatti al gioco del tecnico. Il tridente Dybala-Dovbyk-Soulé non gira, il centrocampo è inadatto nelle due fasi e i terzini non danno contributi alla manovra. De Rossi ha bisogno di rinforzi e di aggiustare il tiro per trovare una soluzione tattica adeguata.

Svilar 6

L’incolpevole. Due ottime parate, non può far altro.

Celik 5

Non può essere lui il terzino titolare della stagione. Inconsistente.

Zalewski (1’ st) 5

Perde palloni ingenui e non riesce mai a incidere in fase offensiva.

Mancini 6

Cerca di far partire l’azione dal basso vista l’inconsistenza nel fraseggio dei suoi. E insieme a Dybala è quello più pericoloso in avanti.

N’Dicka 6

Non si vede e non si sente. E in una partita del genere è un bene.

Angeliño 5

Non spinge in avanti né serve cross efficaci per la punta. Nella ripresa De Rossi gli chiede di fare il terzo in difesa.

Cristante 4,5

Pochi movimenti, poco propositivo in un centrocampo lento e senza idee.

Le Fée (18’ st) 6

Una buona occasione in area ma non aggiusta la mira e il pallone finisce alto. Dà un po’ di ritmo alla squadra.

Paredes 4

Un disastro. Prima lascia saltare Colombo in area nell’azione del gol, poi perde palla nella sua trequarti e tre secondi dopo commette il fallo da rigore per il 2-0 toscano.

Baldanzi (18’ st) 6,5

Recupera palla su Cacace e di destro regala a Shomurodov il pallone del gol. Dinamico e propositivo.

Pellegrini 5

Prima un colpo di testa in bocca a Vasquez, poi una traversa clamorosa. Fa poco altro.

Dybala 5,5

Ci prova soltanto lui, la Roma si aggrappa ancora al suo estro. Tenta le conclusioni e un palo clamoroso nel recupero. Ma non è stata la sua serata.

Dovbyk 5

Impalpabile. Anche perché la squadra non riesce mai a servirlo come si deve. Ha la grande occasione a cinque dalla fine, ma il suo tacco non trova lo specchio della porta.

Soulé 4,5

Schierato a sinistra proprio non va. Sia in attacco che in difesa: si dimentica di tornare su Gyasi e il gol è servito. Mai pericoloso.

Shomurodov (32’ st) 7

Il colpo che non ti aspetti. L’uzbeko entra indiavolato: segna e crea, recupera palloni e riaccende l’Olimpico.



EMPOLI

D’Aversa

(all., in panchina Sullo) 7

Squadra compatta, attenta in chiusura e sempre pericolosa in avanti.

Vasquez 6,5

Attento e sicuro, nel primo tempo reattivo sul tentativo di testa di Pellegrini ben respinto. Fortunato sul triplo legno colpito dai giallorossi.

Walukiewicz 5,5

Si dimentica Shomurodov sul gol che ha ridato speranza agli avversari.

Ismajli 7,5

Attento alle ripartenze, alle diagonali e a non lasciare centimetri al reparto offensivo avversario. Un muro su Dovbyk.

Viti 6,5

Preciso e concentrato.

Gyasi 7

Si divora un gol facile davanti alla porta, ma al secondo tentativo trova la rete del vantaggio.

Henderson 7

Gioca preciso ed è attento a garantire copertura alla difesa.

Maleh 6,5

Sostanza in mezzo al campo, a volte anche con le maniere dure.

Haas (18’st) 6

Fa il suo dovere ed è bravo in copertura.

Pezzella 6,5

Attento nelle chiusure, propositivo in fase offensiva. Da lui parte l’azione del gol con un ottimo cross in area.

Cacace (18’ st) 5,5

Perde il pallone che regala poi il gol della speranza ai giallorossi.

Fazzini 7,5

Semina il panico tra le linee giallorosse e nessuno riesce a prenderlo.

Stojanovic (43’ st) sv

Solbakken 6

Cercare di aprire varchi ai suoi compagni. Esce tra i fischi dell’Olimpico dopo un giallo per perdita di tempo.

Esposito (13’ st) 7

Di ingressi migliori non ne esistono. Pronti, via: recupera palla e si fa atterrare in area per il rigore del 2-0. Impatto travolgente.

Colombo 7

Prima colpisce la traversa a porta vuota, poi è show: firma l’assist per la rete di Gyasi, poi segna il rigore del doppio vantaggio.

Ekong (43’ st) sv