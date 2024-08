Verona-Juve ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Serdar. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Zanetti.

La probabile formazione di Thiago Motta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz, Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Danilo, Rouhi, McKennie, Fagioli, Anghelè.

Indisponibili: Adzic, Miretti, Milik, Thuram, Weah. Squalificati: Pogba. Diffidati: -. Allenatore: Thiago Motta.

Hellas Verona-Juve, la cronaca

Verona con grande entusiasmo per la seconda in casa dopoo quella all'esordio con vittoria sul Napoli di Conte. È ancora una Juve taglia “small” quella che affronterà il Verona: in attesa del soccorso del mercato, Motta ha di nuovo a disposizione un gruppo ridotto e gli uomini contati per il posticipo di questa sera a Verona. Mancheranno infatti gli infortunati Thuram, Weah, Adzic, Milik mentre Danilo ha recuperato dalla contusione al tallone sinistro. Sono 19 quindi i convocati, con Kalulu, reduce dai primi giorni di lavoro con la nuova squadra.