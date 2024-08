Verona-Juve 0-3: doppio Vlahovic e Savona, Motta unico a punteggio pieno

VERONA - Già vittoriosa al debutto contro il Como, la Juve-concede il bis nel posticipo che ha chiuso la 2ª giornata di campionato e Thiago Motta resta così da solo in vetta alla classifica, unico a punteggio pieno . Questo il verdetto del 'Bentegodi', dove al debutto il Verona aveva travolto il Napoli di Antonio Conte e stavolta si è dovuto invece arrendere ai bianconeri che, in attesa di affondare il colpo con l'Atalanta per Koopmeiners e dopo aver chiuso per gli arrivi di Nico Gonzalez dalla Fiorentina e di Francisco Coincecao dal Porto , hanno steso i gialloblù a domicilio (0-3) con una doppietta di Vlahovic (il secondo gol su rigore) e la prima rete in Serie A del giovane Savona .

Le scelte di Thiago Motta e di Zanetti

Senza gli infortunati Thuram e Weah, Motta lascia ancora in panchina Douglas Luiz per affiancare Fagioli a Locatelli in mediana nel suo 4-2-3-1, con Yildiz sempre nelle vesti di trequartista alle spalle di Vlahovic e Cambiaso esterno alto a destra davanti a Savona (il giovane Mbangula confermato invece a sinistra davanti a Cabal). Cambio di modulo sull'altro fronte per Zanetti, che opta per una difesa a tre composta da Magnani, Coppola e Dawidowicz. A centrocampo out Serdar, infortunatosi nel corso della gara contro il Napoli e sostituito da Belahyane accanto a Duda, con Lazovic e Tchatchoua sulle fasce e Suslov e Livramento in appoggio al centravanti Mosquera.

Vlahovic sblocca e Savona raddoppia

A partire meglio è il Verona, presto pericoloso con Mosquera (14'), ma la Juve risponde con un destro dal limite di Locatelli sul quale è bravo Montipò a volare all'incrocio per rifugiarsi in corner. I bianconeri pian piano prendono le misure ai padroni di casa, si vedono annullare per fuorigioco un gol di Cambiaso (23') e poi passano al 28': recupero palla in avanti, Yildiz serve nello spazio Vlahovic che nonostante il disturbo di tre avversari insacca di sinistro. Il Verona prova a reagire ma lascia spazi alla squadra di Motta che ancora in ripartenza raddoppia al 39': Cambiaso serve a sinistra Mbangula per il cross teso sul secondo palo, dove arriva a gran velocità il giovane terzino Savona che impatta di testa la palla e supera Montipò.

Nella ripresa il tris di Vlahovic su rigore

All'intervallo sul 2-0, alla Juve bastano pochi minuti della ripresa per chiudere definitivamente i giochi: spunto sulla sinistra del giovane Mbangula che supera Tchatchoua in area e viene steso, l'arbitro indica il dischetto dove si presenta Vlahovic che trasforma il rigore spiazzando il portiere e calando così il tris (53'). Girandola di sostituzioni poi nel Verona, mentre Thiago Motta aspetta il 69' per gettare nella mischa Douglas Luiz (fuori Mbangula), seguito poi dal giovane Rouhi e dall'ex milanista Kalulu (al debutto in bianconero) mandati in campo al posto di Savona e di Cabal (77'). Dopo un ottimo intervento di Di Gregorio sul nuovo entrato Tengstedt (93') nel finale c'è spazio anche per Danilo e il baby Anghelè, inseriti per rilevare capitan Gatti e Cambiaso (85') e per partecipare alla festa di una Juve che, dopo due giornate di campionato e in attesa di ospitare la Roma allo Stadium, si trova da sola in cima alla classifica.

