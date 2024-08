Inter scatenata: show di Thuram e Atalanta annichilita

Inter-Atalanta 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Partenza sprint, gioiello Barella

L'avvio interista è devastante e dopo appena dieci minuti l'Atalanta si trova sotto di due reti. Al 3' è Thuram a cercare il cross basso sul secondo palo, trovando la deviazione galeotta di Djimsiti, che non lascia scampo a Carnesecchi. Incolpevole anche poco più tardi, sul capolavoro balistico di Barella, che si coordina dal limite dell'area e calcia al volo in maniera perfetta, firmando il raddoppio. La squadra di Gasperini ci mette un po' a riorganizzarsi e si rende pericolosa con Zappacosta, che costringe alla respinta Sommer, e con Retegui, alto di poco, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il tris sempre sull'involontario 'asse' Thuram-Djimsiti, che stavolta trova il palo.

Serie A: risultati, tabellini e calendario

Doccia gelata, Thuram show

Stesso copione nella ripresa, con l'Inter che trova il 3-0 proprio in apertura, ancora con Djimsiti sfortunato protagonista dell'involontario assist per Thuram, che ringrazia e batte Carnesecchi. L'Atalanta scompare dal campo e la squadra di Inzaghi cala il poker, ancora con Thuram, che risolve un batti e ribatti in casa orobica. Match in ghiaccio e il tecnico interista ne approfitta per una serie di cambi mirati, per far trovare la condizione a più giocatori possibile. Per la squadra di Gasperini un ko pesantissimo, che sarà da dimenticare in fretta nel corso della sosta per le Nazionali.

Serie A: la classifica