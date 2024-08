Lazio-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Indisponibili: Gila, Lu. Pellegrini. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Baroni.

La probabile formazione di Fonseca

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Rejinders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Okafor. A disposizione: Torriani, Raveyere, Bartesaghi, Gabbia, Emerson Royal, Terracciano, Zeroli, Cuenca, Musah, Chukwueze, Camarda, Abraham.

Indisponibili: Jovic, Bennacer, Sportiello, Florenzi, Thiaw, Morata. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Fonseca.

Lazio-Milan, la cronaca

Chiuso il mercato, è tempo di far parlare il campo. Cercano riscatto Lazio e Milan, entrambe reduci da una sconfitta nell'ultima giornata. La squadra di Baroni ha perso sul campo dell'Udinese, il Milan in casa del Parma. Per questo motivo i due allenatori studiano possibili soluzioni alternative per rialzarsi con qualche cambio di formazione. Una partita che vale già tanto nonostante siamo appena alla terza giornata di campionato.