Bologna-Empoli 1-1: Gyasi risponde a Fabbian, Italiano a secco di vittorie

Bologna-Empoli 1-1: Gyasi risponde a Fabbian. Pellegri chiede un rigore nel finale

Botta e risposta in apertura tra Bologna ed Empoli, con Giovanni Fabbian che apre le marcature, punendo Vasquez da pochi passi con un colpo di testa facile facile. Azione da calcio d'angolo costruita dallo splendido sinistro di Miranda, oggi preferito a Lykogiannis. Nel giro di due minuti, arriva la zampata vincente di Gyasi, al secondo gol consecutivo dopo lo 0-1 di Roma contro la squadra di Daniele De Rossi. Prima dell'intervallo, un'occasione per parte: sul tentativo ravvicinato di Castro, Vasquez salva l'undici di Roberto D'Aversa (ancora squalificato, ndr) con un bel colpo di reni, mentre Skorupski è semplicemente fenomenale sul tap-in di Solbakken, poco cattivo a porta sguarnita. Bravissimo, però, l'estremo difensore polacco, felino nel tuffo alla sua sinistra, che vale più di un gol. Nella ripresa, prevalgono agonismo e nervosismo, che abbassano la qualità del gioco delle due squadre. Ci prova fino all'ultimo il Bologna, anche con le sostituzioni operate da Vincenzo Italiano, ma l'Empoli stringe i denti e ottiene un punto di capitale importanza. All'alba del recupero finale, peraltro, "giallo" nell'area rossoblù: Beukema non trova la sfera e tocca in maniera evidente Pellegri, che finisce giù all'interno dei 16 metri. Marinelli non fischia il calcio di rigore in favore dei toscani, ma non viene neppure richiamato dal Var per un on field review. Decisione destinata a far discutere nel post partita.