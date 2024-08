Lecce, basta Krstovic: Cagliari piegato 1-0 nello scontro salvezza

Il Lecce muove la classifica . Lo fa con il cuore, mettendo sotto il Cagliari per 1-0 nell’anticipo del sabato della terza giornata di Serie A . Dopo le sconfitte contro Inter e Atalanta, forse messe in preventivo, Krstovic realizza il primo gol dell’annata al Via del Mare risolvendo lo scontro salvezza con una zampata nata da uno schema da calcio d’angolo (notevole l’assist aereo di Gaspar).

Festa Lecce, Cagliari fermato dalle traverse

In precedenza Luvumbo aveva scheggiato la tarversa e lo stesso Krstovic aveva sbagliato un gol in apparenza semplice, salvato da Luperto sulla linea. I salentini restano in 10 uomini alla fine del primo tempo per l’espulsione di Dorgu, decisa dopo un passaggio al Var. Nelle ripresa non mancano le occasioni. Falcone, tra i migliori in campo, però si fa trovare pronto e regala tre punti ai suoi compagni ringraziando anche la traversa, quando Viola colpisce un'altra traversa da due passi. Il Cagliari ci ha provato, ma resta a quota 2 punti venendo scavalcato dal Lecce in classifica.