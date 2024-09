Udinese-Como diretta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Abankwah, Kristensen, Zarraga, Lovric, Pejicic, Ekkelenkamp, Bravo, Davis.

Indisponibili: Sanchez e Pizarro. Squalificati: Kamara. Diffidati: -.

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.

A disposizione: Audero, Vigorito, Goldaniga, Sala, Nico Paz, Sergi Roberto, Kerrigan, Gioacchini, Gabrielloni, Ali Jasim, Fadera, Engelhardt, Perrone.

Indisponibili: Baselli e Abildgaard. Squalificati: -. Diffidati: -.

Udinese-Como, la cronaca

L'Udinese per confermarsi, il Como per togliersi la prima soddisfazione della stagione: si sfidano una delle squadre più in salute della Serie A, quella allenata da Runjaic, che ha finora pareggiato in trasferta a Bologna (1-1) e vinto per 2-1 in casa contro la Lazio, e l'ambiziosa neo-promossa guidata da Fabregas. Alle spalle, per il Como, ci sono la sconfitta a Torino contro la Juve (3-0) e il pareggio in rimonta a Cagliari (1-1).