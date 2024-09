Juve-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi allo Stadium LIVE

Allo Stadium è già tempo di big match. Juve-Roma alla terza giornata brucia un po’ le tappe della Serie A, ma del resto in questa stagione di SuperChampions, di SuperEuropa League e di SuperMondiale per club non c’è tempo da perdere. Capiremo subito se la Juve è davvero quella che abbiamo visto finora (6 gol a 0 contro Como e Verona) e se invece la Roma finora ha scherzato. Segui in diretta la gara e tutti gli aggiornamenti da Torino in tempo reale, dal pre al post partita.