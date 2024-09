Colpo Verona, Tchatchoua e Tengstedt stendono il Genoa

Inizio positivo del Verona che, dopo la sconfitta contro la Juventus, è tornato a vincere in trasferta. A farne le spese è stato il Genoa di Alberto Gilardino, che non ha dato continuità al successo sul campo del Monza. La sfida è rimasta in equilibrio per tutto il primo tempo, sia nel punteggio che nel controllo del gioco. Nella ripresa Tchatchoua l'ha sbloccata con un inserimento su un cross invitante di Lazovic bucato da Gollini. Superata l'ora di gioco un tocco di mano di Thorsby nell'area rossoblù ha regalato agli scaligeri la palla del raddoppio: Tangstedt ne ha approfittato realizzando il calcio di rigore con un tiro secco sotto la traversa.