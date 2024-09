Fiorentina-Monza 2-2: Kean e Gosens salvano i viola, pari davanti a Spalletti

FIRENZE - Riuscita a staccare solamente ai calci di rigore contro la Puskas Akademia il pass per la fase campionato della Conference League , la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino continua a stentare anche in Serie A dove centra il suo terzo pareggio di fila, rimontando il Monza di Alessandro Nesta che al Franchi va sul 2-0 grazie a Djuric e Maldini ma incassa la rete di Kean prima del riposo e vede poi sfumare in pieno recupero la prima vittoria stagionale, colpito al 96' da Gosens (in gol all'esordio).

Djuric e Maldini lanciano il Monza, Kean in gol davanti a Spalletti

Moduli speculari per le due squadre, con Palladino che nel suo 3-4-2-1 manda subito in campo gli 'ultimi arrivati' Cataldi e Gosens (inizio in panchina invece per Bove) e davanti sceglie Beltran al fianco di Colpani (ex di giornata come il tecnico) a supporto di Kean, richiamato in azzurro da Spalletti presente sugli spalti del Franchi per vederlo all'opera da vicino. Sull'altro fronte Nesta sostituisce l'infortunato Mota con Caprari e preferisce Djuric a Petagna come terminale offensivo. Una scelta che paga, perché dopo un buon avvio della Viola è proprio il bosniaco a capitalizzare al massimo la prima occasione degli ospiti: spunto di Pereira sulla destra e cross in area, dove Djuric anticipa Biraghi e batte Terracciano (18'). Una doccia gelata per la Fiorentina, che fatica a reagire e alla mezz'ora incassa un altro colpo: Kyriakopoulos trova campo libero a sinistra, si accentra e cede la palla a Maldini che controlla e la infila all'angolino con un preciso rasoterra incrociato (32'). Ed è ancora l'ex milanista figlio d'arte a rendersi pericoloso al 41', quando Terracciano salva i viola deviando la palla sul palo sulla sua conclusione. Al Franchi risuonano impietosi i fischi dei tifosi gigliati ma a riaccendere la speranza è Kean, che a un passo dal riposo accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner con una zampata volante su sponda di Ranieri (45').

Gosens in gol all'esordio: Fiorentina salva al 96'

Nessun cambio all'intervallo e al ritorno in campo è ancora Kean ad avere la palla buona, ma stavolta la mira di testa è imprecisa sul cross di Dodo (48'). Una fiammata isolata, con la Fiorentina che spinge e il Monza che riesce però a chiudere gli spazi. Ecco così che arrivano le prime mosse dalle panchine: Palladino fa esordire Bove e getta nella mischia Kouamé (fuori Mandragora e Beltran al 58') inserendo poi anche Ikoné e Adli (al posto di Colpani e Cataldi al 69'); Nesta manda in campo prima Gagliardini e Petagna (a rilevare Caprari e Djuric al 63') e poi Vignato (fuori Maldini al 69'). A rendersi subito pericoloso è Ikoné che con il sinistro chiama in causa Terracciano (78'), mentre i due tecnici aspettano il finale per usare l'ultimo slot di sostituzioni a loro disposizione: dentro Caldirola per Carboni e D'Ambrosio per Pereira nel Monza, spazio per Martinez Quarta (dentro al posto di Comuzzo e impreciso di testa all'85') nella Fiorentina che va all'assalto ma vede Turati salvare prima su Ikoné e subito dopo sul tap-in di Kean (90'). Nove i minuti di recupero concessi dall'arbitro Colombo e al 96' la Fiorentina pareggia: angolo calciato perfettamente da Adli per Gosens, che stacca più alto di tutti e bagna con un gol pesantissimo il suo esordio in viola.

