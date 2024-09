Pagelle Juve-Roma: Dovbyk non ingrana, Cristante è un muro

Thiago Motta (all.) 6

La sua Juve non concede tiri in porta ma stavolta non riesce neanche a farne. Le squadre si bloccano a vicenda e non trovano spazi, il suo attacco stavolta non riesce a rendersi pericoloso come nelle prime due partite. Gli inserimenti dei big nella ripresa non aumentano la pericolosità offensiva. Il punticino lascia comunque la Juve in vetta con Inter e Torino.

Di Gregorio 6

Qualche buona uscita con i pugni e poco altro.

Savona 6,5

Preciso. Senza strafare difende la sua porzione di campo.

Gatti 7

Leader della difesa, sempre attento, preciso e sicuro nelle situazioni potenzialmente pericolose.

Bremer 6,5

Bravo negli anticipi aerei, ottima sintonia con Gatti.

Cabal 5,5

Spinge poco sulla fascia, si preoccupa soprattutto di non lasciare spazi a Soulé e non a supportare l’esterno offensivo.

Koopmeiners (1' st) 5,5

Non riesce a trovare i giusti spazi sulla trequarti. In ritardo di condizione.

Locatelli 6

Lavora in copertura, è attento a non lasciare spazi ma non riesce a velocizzare l’azione bianconera.

McKennie (22' st) 6

Densità in mezzo al campo.

Fagioli 6

La marcatura a uomo su Pellegrini gli costa un giallo dopo appena due minuti. Bravo a mantenere il pressing sul capitano avversario evitando interventi pericolosi. Motta si fida di lui.

Douglas Luiz (22' st) 6

Gestisce bene dei palloni pericolosi e dà energia alla manovra.

Cambiaso 6

Non riesce a trovare varchi interessanti da esterno alto, bravo invece nella ripresa a proteggere da più arretrato.

Yildiz 5,5

Buono il cross per il tentativo di Vlahovic. Con lui lo Stadium si infiamma ma non arriva ma il guizzo vincente. Meno brillante del solito.

Mbangula 5

Non trova spazi per affondare, né il ritmo giusto per cercare di aprire la difesa giallorossa. E Thiago lo sostituisce all’intervallo.

Conceição (1' st) 5,5

Impatto non positivo sulla partita: non riesce a trovare giocate o spunti interessanti.

Vlahovic 5,5

Ha sui piedi la prima occasione della partita al 42' ma è bravo Svilar a chiudere il tuo tentativo in anticipo su N’Dicka. Non trova altri spazi, né conclusioni.

Nico Gonzalez (38' st) sv

ROMA

De Rossi (all.) 6,5

La Roma trova equilibrio, intensità, concentrazione e solidità difensiva. L’ultimo clean sheet dei giallorossi in Serie A sul campo della Juve risaliva al 29 settembre 2001: il pari a porte inviolate è senz’altro un aspetto positivo. Un buon punto per il morale: ora DDR ha bisogno di trovare anche i gol.

Svilar 6,5

Si fa trovare pronto nell’unico intervento pericoloso della partita.

Celik 6

Alterna chiusure positive a errori ingenui. Troppe imprecisioni sia in difesa sia nel tentativo di spinta e di supporto a Soulé. Ma nei momenti importanti è attento e non si lascia superare.

Mancini 7

Puntuale negli anticipi e negli uno contro uno. Da marcatore mobile non si perde mai l’incursione della trequarti.

N’Dicka 6,5

Un’unica sbavatura su Vlahovic, per il resto una partita perfetta in chiusura, anticipo e marcatura.

Angeliño 6,5

Perfetto nelle chiusure sulla fascia, non lascia spazi e al tempo stesso è bravo a stringere con i centrali. Spinge meno, ma la difesa è impeccabile.

Pisilli 6,5

L’esordio da titolare tra i grandi che non dimenticherà mai. Niccolò se la cava bene, non lascia buchi ma cerca di dare velocità al centrocampo.

Koné (27' st) 6,5

Entra bene in partita con grinta e intensità. Recupera palloni e mette il fisico: quello che voleva DDR. Un innesto di livello nella rosa.

Cristante 7

Il metronomo della squadra, ma più che altro un muro davanti alla difesa. Concentrazione totale.

Pellegrini 6

Spende tanto in termini di corsa e di copertura.

Baldanzi (37' st) sv

Soulé 6

Ha poco supporto sulla fascia da Celik, ma anche lui non azzecca tutte le scelte. Tuttavia il suo continuo pressing offensivo mette in ansia Cabal, spingendolo a rimanere arretrato.

Dybala (17' st) 5,5

Applaudito dallo Stadium al suo ingresso, non riesce a trovare spunti interessanti. La marcatura di Bremer è asfissiante.

Dovbyk 5

Cerca di alzare la squadra, ma è evidente che non è il tipo di gioco a cui è abituato. Zero conclusioni in porta, il gigante ucraino non ha ancora ingranato.

Shomurodov (37' st) sv

Saelemaekers 6

Esordio senza errori ma senza neanche grandi guizzi. Come i suoi nuovi colleghi è molto attento a non lasciare spazi e a supportare la fase difensiva.

Zalewski (17' st) 6

Tiene a bada Conceição e cerca di farsi vedere anche avanti.