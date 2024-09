Rocchi chiarisce: "Braccialetto dell'Inter a San Siro? Ero in hospitality..."

ROMA - Un caso creato praticamente per un nulla. Ma Gianluca Rocchi fa comunque chiarezza sulla questione del braccialetto dell’ Inter indossato in tribuna allo stadio Meazza . Un semplice “pass” che la società nerazzurra dà agli ospiti del settore vip. Ma la spiegazione chiara non ha fatto breccia tra i tifosi più scettici, che hanno subito puntato il dito contro il numero uno degli arbitri italiani.

Rocchi e il caso braccialetto: la spiegazione

Proprio Rocchi, ai microfoni di Deejay Football Club, ha chiarito una volta per tutte: “Non vorrei nemmeno perderci tempo. D’altra parte giro moltissimo per gli stadi. Vedo tante partite da casa, ma gli arbitri vanno visti dal campo per capire bene. Agli ingressi ci danno i braccialetti per l’area ospitalità. Ci hanno creato una storia. Ripeto: gli va data l’importanza che ha. Altrimenti…”. Una spiegazione ufficiale che evidentemente serviva per chiudere il caso una volta per tutte.