Rocchi incontra gli allenatori di Serie A: focus su tre novità regolamentari

Questa mattina gli allenatori delle squadre di Serie A hanno incontrato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a Lissone, Monza, per analizzare alcuni temi specifici legati alle prime tre giornate del campionato italiano. Alla riunione erano presenti gli staff tecnici delle venti società del massimo campionato, alcune delle quali rappresentate dagli allenatori (come Inter, Juventus e Milan, ad esempio, per cui erano presenti Simone Inzaghi, Thiago Motta e Paulo Fonseca).