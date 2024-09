Serie A, ora tocca ai big: niente più alibi

L'usato sicuro va di moda quando i muscoli sono imballati, l’abbuffata di schemi in poco tempo rimane indigesta e le idee appaiono ancora confuse. Come si dice? “Chi lascia la strada vecchia per quella nuova...”. Lo sa bene Antonio Conte , l’allenatore con la media punti più alta della storia della Serie A, uno di quelli che non si è mai fidato del calcio d’agosto e che fa del rodaggio tecnico un meccanismo sistemico: «Ora sfrutteremo la sosta per mettere tutti i nuovi in condizione » disse dopo Napoli-Parma. In tanti gli avranno già rubato l’idea in vista della ripresa. Nel segreto di centri sportivi blindati, lontano dai riflettori degli stadi e con il lusso di poter sperimentare senza l’assillo della partita a stretto giro, molti allenatori hanno infatti sfruttato la parentesi lasciata libera dalle nazionali prima del tour de force di fine settembre per un collaudo con gli ultimi arrivati .

Serie A, ora tocca ai big

Il mercato dei colpi last-minute ha obbligato ad esempio Thiago Motta all’inserimento tardivo di “mister 60 milioni” Koopmeiners e a sfiorare appena il talento di cristallo di Nico Gonzalez, volato in Argentina dopo un paio di allenamenti alla Continassa e di ritorno con altri acciacchi da gestire. I tempi supplementari delle trattative hanno addirittura imposto a De Rossi scelte difensive di necessità nelle prime tre partite prima di poter scoprire gli svincolati Hummels e Hermoso nel fortino di Trigoria. Persino l’esigente Conte ha dovuto aspettare a lungo il figlio prediletto Lukaku e ancora attende che a Castel Volturno possano far capolino gli scozzesi McTominay e Gilmour per poter finalmente plasmare una squadra a immagine e somiglianza del loro dinamismo. La Serie A delle carte coperte deve ancora scoprire l’impatto di Gudmundsson nella nuova Fiorentina, la continuità di Tchaouna e Noslin nella Lazio di Baroni, l’imprevedibilità di Dominguez e Dallinga nel Bologna multitattico di Italiano, la possibile coesistenza di Abraham e Morata in un Milan che fatica a trovare la propria dimensione, la classe di Zielinski in un assetto collaudato come quello dei campioni d’Italia dell’Inter. Poi c’è Zaniolo, l’eterna promessa che Gasperini ha tantato di scuotere parlandone pubblicamente come di «una scommessa che speravamo di vincere, ma siamo fermi al palo». Nicolò tornerà finalmente protagonista nel campionato che sconvolse con la sua bravura ormai sei stagioni fa? A tutti questi calciatori andrebbero poi aggiunte le altre stelle destinate prima o poi a brillare come Taremi, Conceiçao, Thuram, Samardzic, Soulé, Dovbyk, Koné (notevole il suo esordio con la Roma a Torino), Dia (subito in gol con la Lazio), Colpani e Kean. Alcuni tra loro non stavano bene fisicamente, altri hanno avuto difficoltà di adattamento in contesti differenti da quelli di provenienza e altri ancora hanno disfatto le valigie poco prima (o poco dopo) che si concludesse la giornata di campionato del “rompete le righe” per la finestra Fifa. Il tempo è galantuomo, ma da sabato pomeriggio inizierà certamente a presentare il conto.

Serie A, niente più alibi

I nomi che abbiamo citato sono i colpi estivi delle nove big - le 8 che giocano in Europa più il Napoli - e pochissimi tra loro hanno disputato nei primi tre turni almeno la metà dei minuti disponibili. Le sorelle del campionato hanno tesserato 74 nuovi calciatori rispetto alla passata stagione; tra questi soltanto in 12 hanno superato il 50% del minutaggio e in 22 sono arrivati a 90’ in campo, cioè a un terzo del tempo complessivo di gioco. I più impiegati (270’ su 270’) sono stati il portiere della Juve, Di Gregorio, ancora imbattuto, e Retegui, che è arrivato all’Atalanta per sostituire Scamacca e ha già segnato tre gol in altrettante partite. A ruota ci sono il romanista Dovbyk (262’), ancora a secco di reti dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere della Liga in maglia Girona, Kean della Viola (1 centro in 259’) e un altro atalantino, Marco Brescianini, che Spalletti ha fatto esordire in Nazionale contro la Francia. Sono addirittura 26 quelli che devono ancora debuttare. Con le rose al completo e senza più l’alibi dei lavori in corso inizia un altro campionato. Scendono in campo i nuovi nostri.