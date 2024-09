Empoli-Juve: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

Empoli-Juve, la cronaca

Test importante per la Juve di Thiago Motta, alla vigilia della prima sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. I bianconeri affrontano l'Empoli di Roberto D'Aversa dopo aver messo in vetrina gioco ed idee, contro Como, Verona e Roma. Banco di prova per Vlahovic e compagni, chiamati a dare continuità e a trovare soluzioni alternative con una squadra che tende a difendere con un blocco molto basso negli ultimi 20 metri, per poi riconquistare palla e ripartire con ferocia e pericolosità. Nonostante l'assenza in panchina di D'Aversa, ancora alle prese con la squalifica per la testata ad Henry in Lecce-Verona, i toscani hanno dimostrato di avere un'identità ben precisa e straordinaria compattezza in fase difensiva. Probabile esordio dal primo minuto per Koopmeiners e Douglas Luiz, che hanno potuto lavorare su dettagli e movimenti nel corso della sosta dedicata alle nazionali. Cambiaso può rappresentare la vera sorpresa in avanti, complice il recente rientro dal Sudamerica di Nico Gonzalez.