Como-Bologna diretta: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

Como-Bologna, l'orario

Como-Bologna andrà in scena oggi, sabato 14 settembre, alle ore 15 allo "Stadio Sinigaglia".

Dove vedere Como-Bologna in diretta tv

Como-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su dispositivi quali Play Station e XBox.

Dove vedere Como-Bologna in streaming

Como-Bologna sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima app è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Sinigaglia" in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena, Kempf, A. Moreno; Strefezza, Sergi Roberto, Perrone, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. C. Fabregas.

A disposizione: Audero, Vigorito, Van der Brempt, Goldaniga, Braunoder, Sala, Nico Paz, Mazzitelli, Gabrielloni, Ali Jasim, Fadera, Engelhardt, Baselli, Verdi.

Indisponibili: Barba. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Karlsson. All. V. Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Corazza, Lykogiannis, Lucumi, De Silvestri, Moro, Fabbian, Urbanski, Ndoye, Iling-Junior, Odgaard, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Ferguson, El Azzouzi, Cambiaghi. Squalificati -. Diffidati -.

Como-Bologna, la cronaca

Como e Bologna vanno a caccia della prima vittoria in questo campionato di Serie A. I lariani, dopo il pesante ko di Torino con la Juventus, hanno pareggiato in quel di Cagliari e sprecato una grande occasione ad Udine, fallendo un calcio di rigore all'ultimo secondo con Cutrone e tornando a casa a mani vuote. Un solo punto all'attivo e un fattore da campo da consolidare, a partire da oggi, in occasione dell'esordio al "Sinigaglia". Non starà di certo a guardare il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha utilizzato la sosta per continuare a lavorare sui principi di gioco dell'ex allenatore della Fiorentina, chiamato a gestire le energie psico-fisiche in vista della Super Champions League. La città ribolle di entusiasmo, ma ora pretende un successo in campionato, per avvicinarsi agli impegni in campo internazionale con serenità e maggiore consapevolezza. Riflettori puntati su Riccardo Orsolini, non convocato da Spalletti in nazionale, complice il cambio di sistema di gioco.