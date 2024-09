Empoli-Juve 0-0 diretta Serie A: secondo pari di fila per Thiago Motta LIVE

EMPOLI - Dopo la sosta per le nazionali, la Juve è tornata in scena al Castellani dove è stata però frenata dall'Empoli in uno degli anticipi della 4ª giornata di Serie A . Secondo 0-0 di fila (dopo quello allo Stadium contro la Roma) per la squadra di Thiago Motta (con in campo tutti i nuovi arrivi), che resta momentaneamente in vetta da sola con 8 punti conservando l'imbattibilità come i toscani di D'Aversa (squalificato e sostituito dal vice Vullo in panchina), che salgono invece a quota 6. Rivivi la diretta della gara e segui dichiarazioni e aggiornamenti in tempo reale...

Empoli-Juve 0-0: numeri e statistiche del match

20:45

Empoli, D'Aversa scherza: "La squalifica? Dalla tribuna si vede meglio"

"I ragazzi sono stati bravi, non era semplice, in questo momento stiamo difendendo uomo su uomo. Chi è entrato lo ha fatto bene. La squalifica? Dall'alto si vede molto bene". Ci ride su Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ai microfoni di 'Dazn' dopo lo 0-0 contro la Juventus, match che da squalificato ha visto dagli spalti (in panchina il vice Sullo). "Dobbiamo ragionare su quello che sarà il nostro obiettivo - ha aggiunto D'Aversa -, non possiamo farci impressionare o cambiare atteggiamento, è un buon punto, abbiamo fatto bene, ma è anche vero che nelle prossime partite giocheremo contro Cagliari e Fiorentina, non possiamo abbassare la guardia. Quando si va in campo si va con la determinazione massima per fare il meglio possibile".

20:31

Juve, Motta guarda alla Champions: "Ora testa al Psv"

"Creare è compito di tutta la squadra, meglio nel secondo tempo. Abbiamo creato poche occasioni, andiamo con in punto a casa, ma non è quello che volevamo però la prestazione è stata buna dobbiamo continuare a crescere su questa strada". Così ai microfoni di 'Dazn' l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, dopo il pareggio contro l'Empoli. "Aprire una difesa a 5 non è mai facile. A tratti abbiamo fatto bene, a volte no", ha aggiunto Motta che poi ha parlato di Vlahovic: "Fa tantissime cose, deve rimanere concentrato". Poi il tecnico bianconero invita i suoi a guardare oltre e a proiettarsi al debutto in Champions: "Un orgoglio, la gara di oggi rimane nel passato, dobbiamo dare continuità e pensare al Psv". TUTTE LE DICHIARAZIONI DI MOTTA

20:18

Empoli-Juve 0-0: il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (31' Anjorin), Henderson (945' st Haas), Pezzella; Esposito (31' st Ekong), Maleh; Colombo (18' st Pellegri). A disp.: Seghetti, Brancolini, Sambia, Cacace, Sazonov, De Sciglio, Marianucci, Konate. All. D'Aversa (squalificato, in panchina il vice Sullo)

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli (21' st Thuram), Douglas Luiz (21' st Fagioli); Nico Gonzalez (21' st Weah), Koopmeiners, Yildiz (21' st Mbangula); Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Di Gregorio, Danilo, McKennie, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

NOTE: Angoli: 8-4 per la Juventus. Recupero: 0 e 5'. Ammoniti: Bremer (J), Thuram (J), Pellegri (E) per gioco falloso; per comportamento non regolamentare Spettatori: 15.715 (abbonati 7.015), incasso 374.729 euro (quota abbonati 57.167).

20:03

Attesa per le parole di Thiago Motta dopo lo 0-0 del Castellani

Attesa per le dichiarazioni di Thiago Motta dopo lo 0-0 del Castellani contro l'Empoli: il tecnico della Juve parlerà ai microfoni delle tv e in conferenza stampa.

19:51

Partita finita al Castellani: Empoli-Juve 0-0

Triplice fischio finale al Castellani: 0-0 il risultato della sfida tra Empoli e Juve, valida per la quarta giornata di Serie A.

19:50

90+5' - Gatti chiude su Gyasi e salva la Juve

Grande chance per l'Empoli: Pellegri innesca Gyasi che incrocia con il destro, trovando però la decisiva chiusura in scivolata di Gatti che salva così la Juve.

19:46

90+1' - Maleh spaventa la Juve, cinque i minuti di recupero

Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro prova a farsi pericoloso l'Empoli con Maleh, la cui conclusione non inquadra però la porta della Juve.

19:45

90' - Cambio nell'Empoli: dentro Haas al posto di Henderson

Ultimo cambio per l'Empoli: dentro Haas in mezzo al campo al posto dello scozzese Henderson.

19:42

87' - Weah colpisce male dal limite: palla sul fondo

Occasione Juve sugli sviluppi di un corner: al limite dell'area Weah calcia al volo di destro colpendo però male la palla, che termina abbondamentemente a lato.

19:39

84' - Fagioli ci prova da lontano: mira da rivedere

Ancora una conclusione dalla distanza per la Juve: a provarci stavolta è Fagioli, che sbaglia però mira e spedisce la palla sul fongo.

19:35

80' - Cambiaso non inquadra la porta dalla distanza

La Juve ci prova dalla lunga distanza con Cambiaso, ma la mira dell'esterno bianconero è imprecisa e la palla vola alta sul fondo.

19:32

77' - Doppio cambio nell'Empoli: dentro Anjorin ed Ekong

Doppia sostituzione nell'Empoli, che manda in campo forze fresche per il finale di gara: dentro Anjorin ed Ekong al posto di Grassi ed Esposito.

19:30

75' - Primo giallo nell'Empoli: ammonito Pellegri

Ammonito Pellegri dopo un testa a testa con Gatti: l'arbitro sventola il giallo all'attaccante dell'Empoli, che appoggia la fronte su quella del difensore bianconero.

19:28

73' - Occasione Empoli: Perin è attento su Grassi

Occasione per l'Empoli, che riesca a mandare al tiro il capitano Grassi: attento Perin che blocca la palla calciata dal centrocampista di casa.

19:27

72' - Un altro giallo per la Juve: ammonito Thuram

Un'altra ammonizione, la seconda del match, ancora per la Juve: giallo a Khéphren Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian e fratello dell'interista Marcus.

19:22

67' - Motta ridisegna la Juve: quattro cambi tutti insieme

Quattro cambi tutti insieme nella Juve: Thiago Motta manda in campo Thuram, Mbangula, Weah e Fagioli al posto di Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez e Douglas Luiz.

19:18

63' - Sostituzione Empoli: dentro Pellegri per Colombo

Prima sostituzione della partita e a effettuarla è l'Empoli: dentro l'ex torinista Pellegri al posto di Colombo in attacco.

19:17

62' - Primo giallo del match: ammonito Bremer

Primo ammonito del match: giallo al difensore juventino Bremer per una dura entrata sull'attaccante empolese Esposito.

19:08

53' - Vasquez dice no anche a Koopmeiners e salva l'Empoli

Altra grande parata di Vasquez, che mostra grandi riflessi su una conclusione ravvicinata di Koopmeiners e salva di nuovo l'Empoli, in sofferenza in questo inizio di ripresa in cui la Juve sta spingendo forte.

19:05

50' - Occasione Juve, ma Vasquez ipnotizza Vlahovic

Grande chance per la Juve: bellissimo filtrante di Nico Gonzalez per Vlahovic, che attacca bene la profondità ma si fa poi ipnotizzare da Vasquez, che respinge la sua conclusione di sinistro.

19:02

47' - Juve pericolosa da corner: Vlahovic sbaglia mira di testa

Juve pericolosa da calcio d'angolo: cross di Doulas Luiz dalla destra e palla nell'area dell'Empoli, dove Vlahovic riceve libero ma di testa conclude alto sopra la traversa.

19:01

46' - Empoli-Juve, iniziato il secondo tempo al Castellani

Iniziato senza cambi il secondo tempo di Empoli-Juve al Castellani: si riparte sul risultato di 0-0.

18:53

Poche emozioni finora al Castellani, Gatti il più pericoloso

Prima frazione non particolarmente movimentata al Castellani. Sfida tattica tra un Empoli ben organizzato e compatto e la Juventus, in campo con rotazioni e scambi continui ma incapace di concretizzare le poche occasioni avute. La più ghiotta sicuramente quella di Gatti, bravo di testa al 36' sugli sviluppi di un corner, ma fermato dallo splendido intervento di Vasquez.

18:45

45' - Finito il primo tempo: Empoli-Juve 0-0

Finito il primo tempo al Castellani, con l'Empoli e la Juve che vanno negli spogliatoi con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0.

18:39

39' - Insiste la Juve: Koopmeiners non inquadra la porta su punizione

Insiste la Juve, che ci prova ancora su calcio da fermo: punizione dalla trequarti battuta da Koopmeiners, che prova a sorprendere Vasquez senza però inquadrare la porta dell'Empoli.

18:36

36' - Occasione Juve: parata di Vasquez su Gatti

Juve pericolosa da corner: tocco di Douglas Luiz per Koopmeiners, cross teso e colpo di testa di Gatti che trova però la deviazione in angolo del portiere empolese Vasquez, però ben posizionato e reattivo.

18:33

33' - Empoli al tiro con Colombo: palla sul fondo

Buona combinazione al limite dell'Empoli che manda al tiro Colombo: imprecisa però la conclusione dell'attaccante che non inquadra la porta della Juve, con la palla che termina sul fondo.

18:28

28' - Possesso palla sterile della Juve, poche emozioni finora

Poche emozioni e ancora meno occasioni al Castellani, dove il possesso palla della Juve è sterile e l'Empoli finora non ha mai rischiato davvero.

18:19

19' - Perin attento sulla conclusione di Maleh

Empoli al tiro con Maleh: potente la sua conclusione dal limite ma troppo centrale, con il portiere juventino Perin che è ben posizionato e blocca la palla senza affanni.

18:14

14' - Chiusura decisiva di Ismajli su Vlahovic

Juve pericolosa: Yildiz lancia Vlahovic sulla profondità, ma è decisivo l'intervento in tackle di Ismajli in area che salva così l'Empoli.

18:12

12' - Empoli pericoloso, ma Kalulu anticipa Gyasi

Bella azione dell'Empoli: Maleh verticalizza per Pezzella, cross basso dalla sinistra verso Gyasi sul secondo palo ma è decisivo l'anticipo di Kalulu che si rifugia in corner.

18:11

11' - La Juve fa la partita, l'Empoli aspetta per ripartire

Già due angoli (entrambi infruttuosi) in questo avvio di match per la Juve, che fa la partita mantenendo il possesso palla mentre l'Empoli aspetta pronto a ripartire.

18:05

5' - Ci prova la Juve, ma Yildiz viene murato

Primo tentativo della Juve, che manda al tiro Yildiz: la conclusione di sinistro dal limite del turco viene però deviata in corner da Ismajli.

18:01

1' - Iniziata Empoli-Juve

Iniziata al Castellani la partita Empoli-Juve valida per la quarta giornata di Serie A.

18:00

Empoli-Juve, ci siamo

Capitani al centro del campo. E' quasi tutto pronto per l'anticipo.

17:45

Empoli-Juve, squadre in campo

I giocatori si stanno scaldando al Castellani. Mancano 15 minuti al fischio d'inizio.

17:38

La mamma di Rabiot risponde a Thiago Motta

17:30

Empoli-Juve, tre all'esordio dall'inizio

Nico Gonzalez è all’esordio dal primo minuto in maglia bianconera, stesso discorso per Koopmeiners e Kalulu.

17:19

Empoli-Juve, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Viti, Ismajli; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Maleh; Esposito S., Colombo. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Anjorin, Pellegri, Cacace, Sazonov, Ekong, De Sciglio, Haas, Marianucci, Konate. Allenatore: D'Aversa (squalificato, in panchina il vice Sullo).

JUVE (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Danilo, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

17:07

Empoli-Juve, le parole di Motta

16:56

Empoli-Juve in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Dazn. Palla al centro alle ore 18 in punto.

16:45

Empoli-Juve, la probabile formazione

