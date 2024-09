Genoa-Roma: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Messias, Miretti, Norton-Cuffy, Zanoli. Squalificati: -. Diffidati: -.

La formazione ufficiale di De Rossi

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi.

Indisponibili: Le Fée, Zalewski. Squalificati: -. Diffidati: -.

Genoa-Roma, la cronaca

La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova è tutto pronto per la sfida tra Genoa e Roma. La squadra allenata da Alberto Gilardino è partita bene, imponendo prima all'Inter campione d'Italia il 2-2 e battendo poi in trasferta Monza 1-0, ma nell'ultima partita ha perso contro l'Hellas Verona: 0-2. Gli uomini di Daniele De Rossi non hanno ancora trovato la vittoria stagionale. Nelle prime tre partite di campionato hanno totalizzato due pareggi fuori casa (con Cagliari e Juventus) e una sconfitta all'Olimpico contro l'Empoli.