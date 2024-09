Atalanta-Fiorentina 3-2: Lookman stellare, Spalletti si gode Retegui e Kean

Atalanta-Fiorentina 1-2

Fiorentina subito pericolosa su azione da palla inattiva e cattiva nel punire l'Atalanta con Lucas Martinez Quarta, autore del tap-in vincente dopo un primo intervento di Carnesecchi. Il vantaggio viola, però, dura appena 6 minuti. Al 21', Lookman si mette in proprio e semina il panico sulla corsia mancina, superando due avversari e mettendo dentro un traversone chirurgico per la testa di Mateo Retegui, che non fallisce l'appuntamento con il gol e realizza l'1-1. La Dea ritrova fiducia ma gli ospiti non si scompongono e continuano a manovrare nella metà campo bergamasca, fino ad arrivare al cross con Mandragora dalla sinistra: palla dentro per Gosens e Kean, con il tedesco che buca e il centravanti della nazionale italiana che appoggia in porta la rete dell'1-2, a pochi passi dall'incolpevole Carnesecchi. Scatenato l'ex attaccante della Juve, che prima dell'intervallo colpisce anche un palo clamoroso, saltando secco Hien e graziando l'estremo difensore della Dea da posizione leggermente defilata. A ridosso del 45', si riaccende l'Atalanta, che rifila un uno-due micidiale all'undici gigliato: prima De Ketelaere, di testa su punizione di Ederson, poi Lookman, da vero fuoriclasse. Il nigeriano entra in area, ne punta due, finta e destro sul primo palo. De Gea battuto per la terza volta. A Bergamo succede di tutto: 3-2 all'intervallo.

Nella ripresa, la partita resta piacevole ed equilibrata, pur non regalando le stesse occasioni dei primi 45 minuti. De Gea si supera in un paio di circostanze sul solito Lookman, mentre Palladino non raccoglie i frutti sperati con le sue sostituzioni. Ikoné e Sottil sprecano delle ripartenze importanti, non riuscendo a combinare con Kean. Tre punti di platino per l'Atalanta, che regala ai Percassi un successo che entrerà nella storia del club.