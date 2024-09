Torino-Lecce 0-0: Gotti ferma Vanoli, Zapata in ombra

Il Lecce strappa un punto importante a Torino , disputando una buona partita contro la formazione allenata da Paolo Vanoli. Pareggio prezioso per l'undici di Luca Gotti, che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Milinkovic-Savic vince il duello con Kristovic, fermato in almeno tre occasioni dall'estremo difensore serbo. In ombra Duvan Zapata.

Torino-Lecce 0-0: Milinkovic ferma Kristovic, male Zapata

Primo tempo soporifero allo "Stadio Olimpico Grande Torino", con il Lecce di Luca Gotti che ha un approccio decisamente migliore e si affida alle qualità di Ante Rebic, all'esordio da titolare con i salentini, e Tete Morente, a un passo dal gol proprio su un traversone tagliato dell'ex Milan. Male Pedersen, più volte richiamato da Vanoli, con il tandem Zapata-Adams che non riesce a duettare come accaduto in avvio di campionato. Nella ripresa, sale in cattedra Vanja Milinkovic-Savic, che blocca ogni tentativo di Kristovic e nega agli ospiti la gioia del vantaggio. Nel finale, i granata ci provano, ma senza particolare convinzione. Toro che resta imbattuto dopo quattro giornate di campionato, mentre il Lecce conferma i passi avanti in fase difensiva e consolida le sue certezze, muovendo la classifica.