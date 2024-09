Udinese capolista in solitaria, rimonta super con il Parma: doppietta di Thauvin

Partita spettacolare al Tardini tra Parma e Udinese : 3-2 il risultato finale in favore dei friulani . Decisivo Florain Thauvin con una doppietta. La squadra di Runjaic con questa vittoria si assicura di chiudere la quarta giornata di Serie A da capolista in solitaria.

Udinese in vetta, espugnato il Tardini. Il Parma si illude e viene rimontato

Il primo tempo è tutto a tinte Parma. La squadra di Pecchia sblocca la gara dopo appena due minuti con il gol di Del Prato, che a Napoli aveva finito la partita come portiere. A conquistare il doppio vantaggio ci pensa Bonny, secondo gol stagionale per l'attaccante. Cambia lo spartito nella ripresa con l'Udinese che mette in seria difficoltà la squadra di casa. Prima Lucca riapre la partita, poi Thauvin al 68' trova la rete del pareggio. L'inerzia della gara pende tutta dalla parte dei bianconeri, ancora di più dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Mandela Keita, all'esordio assoluto con il Parma. Ci mette poco l'Udinese a sfruttare la superiorità numerica e a segnare il gol del definitivo 3-2 ancora una volta con Thauvin, trascinatore della squadra in questo inizio di stagione (tre gol e un assist nelle prime quattro partite).