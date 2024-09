Designazione arbitri Serie A: Doveri per Juve-Napoli, la Roma a Feliciani

ROMA - Sono stati resi noti gli arbitri, assistenti, quarti ufficiali, Var e Avar che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25, al via venerdì 20 settembre con due anticipi, Cagliari-Empoli e Verona-Torino. Occhi puntati però sui due big match di giornata: Juventus-Napoli sarà diretta da Doveri, coadiuvato da Marini e La Penna in sala Var mentre l'atteso derby di Milano tra Inter e Milan verrà diretto da Mariani, con Di Paolo al Var. La Roma del post De Rossi sfida l'Udinese (gara affidata a Feliciani), Marcenaro arbitra Fiorentina-Lazio. Di seguito l'elenco completo delle designazioni.