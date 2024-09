Cagliari-Empoli diretta ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

La probabile formazione di D'Aversa

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Colombo, Esposito. A disposizione: Branclini, Seghetti, De Sciglio, Cacare, Marianucci, Sambia, Haas, Anjorin, Solbakken, Ekong, Pellegri. Indisponibili. Ebuei, Belardinelli, Zurkowski, Perisan, Sazonov, Fazzini. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: D'Aversa.

Cagliari-Empoli, la cronaca

Cagliari ed Empoli in campo oggi per la quinta giornata di campionato. La formazione di Nicola torna a giocare in casa dopo il ko contro il Napoli mentre la squadra di D'Aversa nell'ultimo turno ha fermato in casa la Juventus e al momento si trova all'ottavo posto in classifica a quota 6 punti. Gara che si preannuncia interessante con in palio punti importanti per gli obiettivi delle due squadre.