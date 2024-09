Var, la nuova funzione Message: cosa significa e come funziona

Novità in Serie A . Passi avanti per il Var , con l'implementazione del sistema Video Assistant Referee associato all'inedita funzionalità " Message ", che consentirà di trasmettere messaggi istantanei all'orologio dell'arbitro di campo, direttamente dall'Operation Room.

Var, la nuova funzionalità Message: come funziona

A partire dalla quinta giornata di Serie A, che si aprirà stasera con la sfida Cagliari-Empoli, "tutti gli ufficiali di gara saranno dotati del c.d. “VAR Message”, che verrà integrato nell’attuale workflow operativo", fa sapere la Lega Calcio in un comunicato ufficiale. Si tratta di "un software che permette di inviare dalla sala VOR (Video Operation Room) presso l’IBC di Lissone messaggi istantanei all’orologio «Leikr» dell’arbitro - attualmente già in dotazione per gli avvisi GOAL/NO GOAL del sistema GLT - garantendo un canale di comunicazione sempre attivo con il VAR, anche in caso di malfunzionamento del sistema audio vokkero in dotazione agli arbitri, che consente il collegamento audio tra ufficiali di gara designati presso i differenti impianti e le sale VOR di Lissone". Potranno essere inviati messaggi predefiniti o messaggi elaborati ad hoc, così da garantire la chiusura della review con la massima tempestività e chiarezza, anche qualora si verificasse un problema audio tra le varie componenti.