Cagliari-Empoli 0-2: Colombo ed Esposito show, D'Aversa è secondo

CAGLIARI - Il successo per 2-0 dell' Empoli a Cagliari apre la 5ª giornata del campionato di Serie A . Nell'anticipo delle 18:30, giocato all' Unipol Domus Arena , i toscani di Roberto D'Aversa - alla prima panchina con i toscani dopo la squalifica di quattro giornate per la testata data ad Henry nel finale di Lecce-Verona del marzo 2024 - volano con i gol di Colombo ed Esposito .

Colombo supera Scuffet, Vasquez protagonista

Primo tempo frizzante alla Unipol Domus Arena, con i toscani avanti grazie alla seconda rete stagionale, dopo il gol su rigore alla Roma, di Lorenzo Colombo che chiude con un diagonale mancino un'ottima azione in verticale della squadra di Roberto D'Aversa: decisivo l'assist di Anjorin, schierato a sorpresa dall'ex tecnico del Lecce. Dopo la rete dello svantaggio, siglata dall'ex Monza al 33', i rossoblù di Davide Nicola attaccano a testa bassa ma Vasquez sale in cattedra: il portiere colombiano dell'Empoli prima neutralizza Luvumbo in uscita poi dice no a Deiola con una grande parata.

Esposito, primo gol in campionato

La ripresa si apre con l'ingresso di Pavoletti per il Cagliari con Nicola che schiera il tridente ma il gol lo trova ancora l'Empoli al 49'. Traversone dall'out di sinistra di Pezzella e palla che arriva a Sebastiano Esposito: primo tiro respinto da Scuffet, che non può però nulla sul secondo tentativo dell'ex attaccante dell'Inter, al primo gol stagionale. Il Cagliari, ferito, prova a reagire: il neo entrato Gaetano va vicino in due occasioni al gol dell'1-2 ma Vasquez è incontenibile. Sono gli ultimi acuti di una partita che vede trionfare l'Empoli che raggiunge il Napoli di Conte al secondo posto a quota 9 punti, a -1 dall'Udinese capolista. Notte fonda per i rossoblù di Nicola, alla terza sconfitta in cinque giornate e inchiodati al penultimo posto a 2 punti.

