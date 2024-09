Torino show con Sanabria, Zapata e Adams: Verona travolto, Vanoli è primo in classifica

VERONA - Nel secondo anticipo della 5ª giornata di Serie A , il Torino passa al Bentegodi superando per 3-2 il Verona e si issa solitario in vetta alla classifica aspettando gli altri incontri. Successo sofferto, ma meritato, per la squadra di Vanoli , che si gode un primato impronosticabile.

Verona-Torino 2-3, tabellino e statistiche

Botta e risposta, poi follia Dawidowicz

Match emozionante sin dai primi minuti, con il botta e risposta tra Sanabria e Kastanos. Poi Dawidowicz pensa bene di colpire proprio l'autore del gol granata con una gomitata in piena area, cartellino rosso e scaligeri in dieci per l'ora successiva. L'attaccante spagnolo stesso si incarica del tiro dagli undici metri, ma colpisce il palo e quando ribadisce in rete è in fuorigioco a rigor di regolamento.

Sorpasso Zapata, la chiude Adams

Il vantaggio del Torino è però solo rinviato e a firmarlo è capitan Zapata al 33' con un gran colpo di testa. Nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa, ma proprio nel miglior momento veronese è Adams ad approfittare di un'ingenuità della difesa scaligera per siglare la rete dell'allungo. Il gol di Mosquera nel finale non vale neanche la speranza, troppo tardi per l'Hellas. Festeggia il Toro di Vanoli, che vola in testa.

Serie A, la classifica