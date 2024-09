Juve-Napoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juve-Napoli, la cronaca

Sfida tra titani all'Allianz Stadium di Torino, tra presente e passato. La Juventus di Thiago Motta ospita il Napoli di Antonio Conte, grande ex di turno, dopo aver battuto il PSV Eindhoven all'esordio in Champions League. Gol e idee di gioco che hanno fatto dimenticare il doppio 0-0 contro Roma ed Empoli in campionato. Test importante anche per i partenopei, reduci da tre vittorie consecutive, che hanno oscurato il 3-0 incassato alla prima con il Verona. Il mercato ha cambiato volto alla formazione allenata dal manager salentino, che ora dispone di maggiori soluzioni e, soprattutto, può contare su Romelu Lukaku, voluto fortemente per sostituire Victor Osimhen. Una presenza, quella del belga, che sta valorizzando anche il lavoro di Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbe persino accentrarsi e avvicinarsi alla porta in caso di 3-5-2. Scalpita McTominay, per il quale c'è grande curiosità.