Venezia-Genoa diretta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Sverko, F. Carboni, Sagrado, Crnigoj, Ellertsson, Raimondo, Gytkjaer, El Haddad, Yeboah.

Squalificati: Nicolussi Caviglia. Indisponibili: Altare, Bjarkason, Duncan.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Gollini, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. A. Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Masini, Thorsby, Bani, Matturro, Zanoli, Bohinen, Ekhator, Accornero, Ahanor, Ekuban.

Indisponibili: Ankeye, Messias, Miretti, Norton-Cuffy.

Venezia-Genoa, la cronaca

Dopo la rotonda sconfitta di San Siro con il Milan di Paulo Fonseca, Eusebio Di Francesco è chiamato a centrare un risultato positivo per allontanare voci e fantasmi che circondano attualmente la sua panchina. Ultimo in classifica, l'undici arancioneroverde ha necessariamente bisogno di punti per risalire la china e tenere il passo delle dirette concorrenti per la salvezza. Nulla è perduto, ma inizia a pesare lo scotto del salto di categoria. Di fronte, una squadra solida come quella di Alberto Gilardino, capace di resistere ai cambiamenti dettati dal mercato estivo e di raggiungere un pari preziosissimo la scorsa settimana contro la Roma di Daniele De Rossi, poi esonerato dai Friedkin. In attesa di Miretti e Messias, l'ex centravanti della nazionale italiana dovrebbe rispolverare Ruslan Malinovskyi, tra i migliori dopo il suo ingresso a Marassi con i giallorossi. Un successo consentirebbe ai rossoblù di dare continuità e alzare l'asticella, con la consapevolezza di poter puntare alla parte sinistra della graduatoria.