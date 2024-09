Juve-Napoli, un gioco da tavolo

Si chiude una porta, si apre un barattolo di Nutella per riprendersi almeno un po’. A Torino le porte chiuse a prescindere sono state addirittura due, e allora vai di nocciole e olio di palma. Lo spettacolo e le conclusioni sono mancate soprattutto perché sono mancati i protagonisti annunciati. Hanno fatto il minimo sindacale - e anche qualcosa di meno - Lukaku, Vlahovic, Kvara e Nico. Appena sopra la sufficienza Olivera, troppo trattenuto, Di Lorenzo e “Chubby” McKennie (con una spalla fasciata e scarsa mobilità del braccio sinistro). I migliori, Bremer, Locatelli, Cambiaso, Lobotka, Anguissa, McTominay, in particolare nel primo tempo, e Koopmeiners, un’ora largo a sinistra per provare a scombinare i piani di Conte e permettere a Yildiz di accentrarsi. Il giocatorino (leggi gioca a Torino) turco è stato tra i più attivi: ha iniziativa, coraggio, perde ancora troppi palloni, ma cresce e i colpi non gli mancano: è un 10 dirottato sulla fascia, il triste destino dei fantasisti naturali, da Recoba in avanti. Anche Politano e Savona non hanno fatto male, anzi: il ragazzo gioca semplice e sa stare in campo. Dubito invece che Danilo sappia restare a lungo in panchina.