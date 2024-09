Fiorentina-Lazio ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Ranieri, Moreno, Kayode, Richardson, Adli, Infantino, Parisi, Ikoné, Sottil, Gudmundsson, Beltran, Kouamé.

Indisponibili: Pongracic.

La formazione ufficiale di Baroni

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, N. Tavares; Isaksen, Guendouzi, Rovella, Zaccagni; Dia, Noslin. All. M. Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Pellegrini, Marusic, Vecino, Dele-Bashiru, Rovella, Tchaouna, Pedro.

Indisponibili: Castellanos, Gigot.

Lazio-Fiorentina, la cronaca

Fiorentina chiamata a vincere dopo la clamorosa rimonta subita a Bergamo contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha certificato i problemi in fase difensiva della squadra allenata da Raffaele Palladino, ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione, tra campionato e playoff di Conference League. Ghiotta occasione per la Lazio di Marco Baroni, che vuole centrare il terzo risultato utile consecutivo, dopo aver ottenuto 4 punti nel doppio turno casalingo contro Milan ed Hellas Verona. Alla vigilia del primo impegno di Europa League, sarà importante gestire al meglio le energie psico-fisiche del gruppo, in attesa di recuperare il miglior Castellanos, uscito malconcio dal confronto con la formazione di Paolo Zanetti. Con un successo, i biancocelesti aggancerebbero il Napoli di Conte a quota 10, scavalcando la Juventus di Thiago Motta.