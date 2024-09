Monza-Bologna diretta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, D'Ambrosio, Postiglione, Bianco, Scaramelli, Valoti, Caprari, Forson, Maric.

Indisponibili: Birindelli, Caldirola, Ciurria, Cragno, Gagliardini, Petagna, Sensi, Vignato.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. All. V. Italiano.

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Corazza, Beukema, Miranda, Moro, Urbanski, Orsolini, Karlsson, Odgaard, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Ferguson, El Azzouzi, Holm, Pobega, Cambiaghi.

Monza-Bologna, la cronaca

Dopo aver fermato l'Inter di Simone Inzaghi, il Monza di Alessandro Nesta ha intenzione di centrare il bersaglio grosso dinanzi al proprio pubblico, per confermare quanto di buono fatto contro i campioni d'Italia in carica. Di fronte, un Bologna reduce dall'esordio nella nuova Super Champions League, che ha regalato un punto alla formazione emiliana e ha consolidato le certezze rossoblù in fase difensiva. Ora, però, sono necessari i gol degli attaccanti, accompagnati come di consueto da un trio di fantasisti pronto a fornire assist e numeri importanti. Iling-Junior va verso una maglia da titolare, complici le tre partite in una settimana e la rete realizzata a Como, dove ha disegnato un sinistro di pregevole fattura. Skorupski, subito protagonista in campo internazionale con un rigore parato, potrebbe accomodarsi in panchina. Sarà partita vera.