Roma-Udinese ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. All. K. Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Giannetti, Ebosse, Touré, Rui Modesto, Zemura, Zarraga, Atta, Ekkelenkamp, Brenner, Bravo, Davis.

Indisponibili: Sanchez.

Roma-Udinese, la cronaca

Giornata importante in casa Roma. Dopo quattro giornate di campionato, la proprietà giallorossa ha deciso di dare una svolta ad una stagione iniziata con risultati al di sotto delle aspettative, esonerando Daniele De Rossi e ingaggiando Ivan Juric. L'ex allenatore di Torino, Verona e Genoa, è pronto a fare il suo esordio alla guida dell'undici capitolino, dinanzi ad un Olimpico che ribollirà di passione, nonostante le polemiche che hanno accompagnato l'allontanamento di "capitan futuro". Il tecnico croato si affiderà all'estro di Paulo Dybala e alla fisicità di Dovbyk per centrare il primo successo in campionato e cominciare con il piede giusto la sua nuova avventura, a quattro giorni dall'impegno di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Di fronte, l'Udinese di Kosta Runjaic, in grande spolvero e capolista in solitaria della nostra Serie A. Complice il pareggio tra Juventus e Napoli, i friulani potrebbero addirittura allungare in testa alla classifica, in caso di vittoria, pur avendo ben altre ambizioni. Riflettori puntati su Thauvin e Lucca, con il centravanti ex Pisa attenzionato anche da Luciano Spalletti in chiave nazionale.