Inter-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Inter-Milan, la cronaca

Il derby di Milano non può essere una sfida come le altre. Una partita a sé, al pari di tutte le stracittadine, ma con maggiori pressioni e responsabilità. A confronto le certezze dei campioni d'Italia in carica, reduci dai pareggi contro Monza e Manchester City, e i dubbi di Theo Hernandez e compagni, chiamati a reagire dopo la batosta incassata con il Liverpool di Slot a San Siro, all'esordio nella nuova Super Champions League. Paulo Fonseca, ampiamente finito nel mirino dei tifosi rossoneri, è già in discussione. Tanti i problemi manifestati dal suo Milan in questo avvio di stagione, caratterizzato da una fase difensiva disastrosa: 9 gol subiti tra campionato e coppe, con un solo clean sheet messo a referto contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. L'Inter di Simone Inzaghi, in tal senso, può rappresentare il peggior avversario possibile, considerando gli ultimi precedenti e il modo di giocare dei nerazzurri, che aspettano i gol e le giocate del miglior Lautaro Martinez, oscurato per il momento da un ottimo Marcus Thuram. Insomma, luci a San Siro.