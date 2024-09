Fiorentina-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

FIRENZE - Mette in palio punti pesanti l'anticipo della Serie A dell'ora di pranzo tra Fiorentina e Lazio . I biancocelesti di Baroni vengono dal successo di misura in casa contro il Verona , mentre i viola di Palladino inseguono la prima vittoria in campionato della stagione. Entrambe le squadre cercano continuità per puntare ai posti che contano in classifica. Segui la partita in diretta...

12:02

Fiorentina, Gudmundsson in panchina

L'islandese, il giocatore più atteso in casa viola, parte dalla panchina. Palladino inizialmente ha scelto Colpani a supporto di Kean. In porta tocca a De Gea.

12:00

Lazio, Dia e la tripletta alla Fiorentina

Due gol nelle prime due partite da titolare per Dia, alla Lazio ci era riuscito solo Klose negli ultimi vent’anni. I viola, poi, ricordano bene la tripletta subita dall’attaccante il 3 maggio 2023 all’Arechi: 3-0 per la Salernitana, 3-3 finale con i gol di Nico Gonzalez, Ikoné e Biraghi. E’ ancora oggi l’ultima tripletta incassata dalla Fiorentina in A.

11:47

Fiorentina-Lazio, doppi ex

Due grandi ex a centrocampo: da un lato c'è Cataldi, dall'altro Castrovilli.

11:43

Fiorentina-Lazio, sold out vicino

Firenze risponderà presente: dopo la scarsa cornice di pubblico vista contro Puskas Akademia, Venezia e Monza, l’arrivo in città della Lazio ha movimentato le vendite al botteghino. Detto che il Franchi sarà ancora per molto tempo a capienza ultra-ridotta (al massimo 24mila spettatori consentiti a causa dei lavori di ristrutturazione), oggi non si andrà molto lontani dal sold-out, con più di 20 mila tifosi attesi per un incontro che vale molto.

11:40

Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Quarta, Biraghi; Dodò, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean. All.: Palladino.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Isaksen, Guendouzi, Castrovilli, Zaccagni; Dia, Noslin. All.: Baroni.

11:32

Fiorentina-Lazio, atteso Commisso in tribuna

Rocco Commisso, il presidente del club viola, sarà presente allo stadio. Il numero uno tornerà al Franchi dopo più di quattro mesi.

11:22

Fiorentina, Gudmundsson convocato

"Gudmundsson è pronto per la convocazione, sta bene. Non vediamo l'ora di vederlo in campo", ha detto Palladino alla vigilia di Fiorentina-Lazio.

11:17

Lazio, la probabile formazione

Senza Castellanos in attacco, ecco le possibili scelte di Baroni per la trasferta di Firenze.

11:14

Fiorentina-Lazio, l'anteprima

Scopri tutto sul lunch match di Serie A: dove vederlo in tv, probabili formazioni e curiosità.

