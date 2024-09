Inter-Milan 1-1 diretta: segui il derby tra Inzaghi e Fonseca LIVE

MILANO - Dopo l’esordio in Champions League con alterni risultati, Inter e Milan si sfidano nel primo derby dell’anno. I nerazzurri sono reduci dalla brillante prestazione contro il Manchester City, i rossoneri sono stati travolti in casa dal Liverpool: la sfida di questa sera potrebbe essere decisiva per il tecnico Paulo Fonseca che dopo appena quattro giornate rischia già la panchina, Segui la diretta.

21:14

27' Inter-Milan: Dimarco pareggia!

L'Inter trova il pareggio dopo un'azione impostata da Barella e conclusa da Dimarco! Ottima apertura di gioco di Barella per Dimarco, l'esterno dialoga con Lautaro che lo serve in profondità, il sinistro dell'esterno interista non lascia scampo al portiere rossonero

21:05

18' Inter-Milan: ammonito Mkhitaryan

L'arbitro Mariani estrae il primo cartellino giallo della partita sanzionando un intervento dell'interista Mkhitaryan che atterra Theo Hernandez

21:01

13' Inter-Milan: Lautaro sfiora il pareggio

L'Inter replica immediatamente: Lautaro batte al volo dall'interno dell'area rossonera, ma la palla termina di poco alta sulla traversa

21:00

13' Inter-Milan: scintille a San Siro

Primo accenno di rissa in mezzo al campo: Bastoni e Morata discutono in maniera veemente, l'arbitro Mariani spegne subito gli animi

20:57

10' Inter-Milan: Pulisic porta avanti i rossoneri!

Serpentina di Pulisic in mezzo ai giocatori nerazzurri: l'americano salta tutti, arriva davanti alla porta e batte Sommer con una conclusione ravvicinata

20:53

7' Inter-Milan: ottimo spunto di Pulisic

Il Milan ha iniziato meglio la partita: Pulisic salta tre avversari ed entra in area, ma al momento di concludere viene preceduto dall'uscita di Sommer

20:52

6' Inter-Milan: Morata minaccia Sommer

La prima occasione della partita è del Milan: Morata calcia dall'interno dell'area, Sommer alza la palla sopra la traversa salvandosi in calcio d'angolo.

20:47

1' Inter-Milan: il calcio d'inizio è dei rossoneri

La partita è iniziata, il primo pallone è del Milan che cerca subito l'affondo: l'intervento di Acerbi interrompe l'azione

20:45

Inter-Milan, si cominicia!

Tutto esaurito al Meazza per il derby numero 240 della storia dove Inter e Milan si sfidano per la quinta giornata del girone di andata. Le squadre sono già in campo, tutto è pronto per il calcio d'inizio. Prima il minuto di silenzio per commemorare Totò Schillaci

20:40

Inter-Milan, i numeri del derby milanese

A Milano si sono giocati 239 derby: il bilancio è a vantaggio dell’Inter che ne ha vinti 91, i successi del Milan sono 79 mentre i pareggi sono ben 69. Fin qui i nerazzurri hanno realizzato complessivamente 336 reti, mentre i rossoneri sono andati in gol 312 volte.

20:30

Inter, le parole del presidente Marotta

"Vincere il settimo derby consecutivo può esser uno stimolo ulteriore - sottolinea il presidente dell’Inter Beppe Marotta - ha un sapore particolare e tutto l'ambiente è carico per ottenere il massimo risultato. Il gruppo è cresciuto in consapevolezza, abbiamo tutto da perdere e ci vuole pertanto maggiore determinazione e motivazione. Non dobbiamo guardare la classifica”.

20:27

Milan, Ibrahimovic parla prima del derby

"L'importante è il Milan, non io - sottolinea Zlatan Ibrahimovic prima del derby - non è un one man show. Io ho giocato 20-25 anni con le critiche e ora le cose continuano. Ma questo non mi disturba, anzi mi carica per fare ancora di più. Fonseca? Oggi siamo concentrati solo sulla partita, nessuno ha parlato di altre cose”.

20:25

Inzaghi-Fonseca, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, e il bilancio è in perfetto equilibrio. Tutte e quattro le sfide sono andate in scena nei derby della Capitale, Inzaghi e Fonseca hanno vinto una partita a testa pareggiando gli altri due match.

20:10

Inzaghi-Fonseca, un unicum

Questa sera Inzaghi e Fonseca si incroceranno per la prima volta nel derby meneghino. Ma i due allenatori hanno già avuto modo di sfidare nel derby della Capitale quando erano rispettivamente sulla panchina di Lazio e Roma. Due derby in due città diverse: è la prima volta che accade, un unicum.

19:55

Derby, tutto esaurito al Meazza, 7 milioni di incasso

Sold out per la sfida di questa sera al Meazza. Non ci sono più biglietti disponibili per assistere alla sfida tra Inter e Milan: il cassiere nerazzurro può far festa, sono stati incassati per questa partita quasi 7 milioni di euro.

19:45

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martínez. A disp.: Di Gennaro, J. Martinez; Bisseck, C. Augusto, Darmian, de Vrij, Palacios; Asllani, Frattesi, Zielinski; Arnautovic, Correa, Taremi. All.: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Fonseca.

Milano, Stadio Meazza