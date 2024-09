Atalanta-Como posticipata: il motivo e quando può cominciare

Il fischio d'inizio di Atalanta-Como è stato posticipato a causa del maltempo. Tanta la pioggia caduta sul manto erboso di Bergamo. La palla rimbalza male e ci sono delle pozzanghere in molte zone del campo. Per questo motivo non è ecluso il rinivio del monday night, che al momento è stato solo posticipato. Insomma, nessuna decisione definitiva è stata presa. Il nuovo sopralluogo, previsto alle ore 21.15, ha dato dei segnali positivi ma alle 21.45 (orario fissato per l'inizio del match) vige ancora la assoluta incertezza. Prima di scendere in campo, infatti, l'arbitro ha fatto un nuovo sopralluogo con i capitani e il pallone rimbalzava molto peggio rispetto a prima. La pioggia non ha mai smesso di cadere.