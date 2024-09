Scudetto, l'algoritmo dice ancora Inter. Ma c'è una sorpresa su Napoli e Milan

Dall’inizio del campionato l’algoritmo ha sempre detto Inter, indicando lo scudetto nerazzurro (il numero 21) come probabile ben sopra l’84% nelle scorse settimane. Dopo i risultati della quinta giornata di campionato, e la prima sconfitta dei nerazzurri arrivata nel derby, la squadra di Inzaghi resta nettamente la favorita con un 77,65% di probabilità, seguita dall’ Atalanta di Gasp (10,37%) e dalla Juventus (7,07%).

L'algoritmo e la lotta Champions

Curiosamente il derby non sposta i valori per il Milan che è praticamente sui livelli del Napoli, già salito a quota 10 con il pari all’Allianz. Il Predictor Opta si basa su una simulazione del calendario ancora da giocare, ripetuta migliaia di volte, e tiene conto di una ampia gamma di parametri. Per la Champions Inter, Atalanta e Juve davanti a tutte: testa a testa Milan-Napoli.