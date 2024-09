Genoa-Juve diretta: segui la partita di Serie A LIVE

Allo stadio Ferraris è il giorno di Genoa-Juve, valida per la sesta giornata di Serie A. Si gioca a porte chiuse. Un provvedimento che è stato assunto in seguito agli incidenti che si sono verificati mercoledì scorso tra i tifosi rossoblù e quelli della Sampdoria prima, durante e dopo il derby della Lanterna in Coppa Italia. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.