Genoa-Juve, incendio in sala var: intervengono i pompieri. Cosa è successo

Genoa-Juve, incendio nella sala Var di Marassi

Stando alle prime ricostruzione, sarebbe esplosa la batteria tampone di un gruppo di continuità elettrica all'interno della stanza che collega lo stadio di Genova con la sala var di Lissone. Da questo guasto è scoppiato l'incendio che ha coinvolto i pompieri. Incendio che fortunatamente non si è espanso troppo e in pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerlo. Intorno alle 17 sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre perciò l'inizio della partita non è stato posticipato e il fischio d'inizio rimane in programma per le 18.