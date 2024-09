Napoli-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. All. A. Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Postiglione, Pedro Pereira, Martins, Valoti, Caprari, Forson, Maric.

Indisponibili: Ciurria, Cragno, Gagliardini, Vignato, Petagna, Sensi, Mota.

Napoli-Monza, la cronaca

Dopo aver conquistato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, superando agevolmente il Palermo di Alessio Dionisi al "Maradona", il Napoli di Antonio Conte vuole confermare quanto di buono fatto all'Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. Test importante per il nuovo 4-2-3-1 del manager salentino, che ha deciso di cambiare sistema di gioco per valorizzare qualità e caratteristiche di Scott McTominay, che in settimana ha siglato anche il suo primo gol in azzurro. Il Monza, dal canto suo, deve già puntellare la panchina di Alessandro Nesta, protagonista di un avvio tutt'altro che positivo, per risultati e prestazioni. La sconfitta casalinga con il Bologna ha fatto scattare un nuovo campanello d'allarme, ma la buona prova in Coppa Italia ha restituito fiducia e serenità ad uno spogliatoio che aveva necessariamente bisogno di una vittoria. In casa brianzola non mancano le assenze, ma l'ex difensore del Milan potrà contare sull'estro di Maldini e sulle qualità di capitan Pessina.