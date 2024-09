Torino-Lazio diretta: segui la sfida di oggi LIVE

La Lazio scende in campo nel lunch-match in casa del Torino , che punta alla vittoria per tornare in vetta in classifica. Dopo due ko in trasferta con Udinese e Fiorentina , arrivati con alcune recriminazioni arbitrali, i biancocelesti puntano al riscatto in trasferta. Segui il live con noi.

12:32

1' - Partiti

Partiti, lazio in maglia gialla, il Torino in granata.

12:20

Baroni nel prepartita

"Nemmeno un punto in trasferta? Noi lavoriamo sempre - le parole di Baroni a Dazn - indipendentemente da questo, è chiaro che il principale obiettivo è il risultato, ma conta anche come ottenerlo. A Firenze la squadra ha fatto bene secondo me, siamo in crescita, oggi ci aspettiamo tutti una risposta, anche se abbiamo avuto l’impegno infrasettimanale la squadra sta bene ed è serena. Sette cambi rispetto all’Europa League? Quando ti trovi davanti 50 partite per forza devi avere un gruppo che lavora insieme. Non c’è più secondo me il titolare o la riserva, bisogna andare forte, e quando i ragazzi mi danno queste risposte vanno in campo”.

12:14

Le squadre sono in campo per il riscaldamento

Torino e Lazio sono in campo per il riscaldamento. Torna la coppia Castellanos-Dia per Baroni.

12:09

Torino-Lazio, ecco dove vederla in tv

Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale.

12:05

Gila prima del match: "Sarà una Lazio difficile da battere"

"Quella che scenderà in campo - le parole di Gila a Lazio Style Channel - sarà una Lazio difficile da battere. Abbiamo tantissima voglia di portare a casa una vittoria fuori casa e di ottenere tre punti che ci danno una continuità importante. Il Toro è difficile da affrontare, ha grande qualità ma noi siamo fiduciosi del nostro lavoro e arriviamo qui con tantissima voglia. Sarà una gara bella da vivere. La chiave è misurarsi fisicamente al loro livello, essere cattivi con la palla e andare in attacco. Gol?bb Spero di fare più gol, sono cosciente che quando una cosa la vuoi alla fine arriva. Stiamo avendo abbastanza occasioni per fare gol quindi è buono vedere che anche la difesa può aiutare la squadra. Esultanza? Mi sento un soldato per la squadra, mi piace, la farò sempre"

11:48

Cambio formazione nel Torino: gioca Paleari in porta

Milinkovic-Savic non ce la fa, al suo posto gioca Paleari. Il portiere serbo ha provato nel riscaldamento, ma non ce l’ha fatta e si è dovuto arrendere. In porta debutta il portiere arrivato in estate dal Benevento.

11:40

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. A disp.: Adams, Dembele, Donnarumma, Gineitis, Karamoh, Linetty, Maripan, Paleari, Njie, Pedersen, Vlasic, Walukiewicz. All.: Vanoli.

Torino - Stadio Olimpico