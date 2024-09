Roma-Venezia diretta Serie A: Pisilli regala la vittoria a Juric LIVE

Aggiorna

ROMA - Reduce dalla vittoria sull'Udinese e dal pareggio con l'Athletic Bilbao, la "nuova" Roma di Juric ospita il Venezia dell'ex giallorosso Di Francesco. I padroni di casa cercano continuità per risalire la classifica, così come i lagunari, che hanno vinto la prima gara stagionale, contro il Genoa, la scorsa settimana. Si gioca a partire dalle 15, agli ordini dell'arbitro Abisso di Palermo.

16:55 LA ROMA VINCE 2-1 Finisce la partita: la Roma vince 2-1 in rimonta contro il Venezia. 16:51 90' Sono 4 i minuti di recupero Il quarto uomo Scatena indica il recupero con la lavagnetta elettronica: si giocherà ancora per 4 minuti. 16:50 90' Ammonito Cristante Cartellino giallo per Cristante, colpevole di un fallo tattico. 16:45 85' Tre sostituzioni La Roma sostituisce Soulé con Hermoso, il Venezia toglie Pohjanpalo e Candela, facendo entrare Gytkjaer e Raimondo. Soulé si è fatto male a un piede nell'esultanza per il gol di Pisilli, ma l'infortunio non sembra nulla di grave. 16:43 83' GOL DI PISILLI: 2-1 PER LA ROMA Raddoppio della Roma con Pisilli, che colpisce di testa su calcio d'angolo battuto da destra dal nuovo entrato Paredes. Primo gol in carriera per il 20enne centrocampista giallorosso. 16:40 80' Pellegrini esce tra i fischi Juric toglie Pellegrini ed inserisce Paredes. Fischi per il capitano della Roma, ma si sentono anche applausi. 16:37 77' Tre sostituzioni nel Venezia Dopo il pareggio della Roma, Di Francesco cambia tre calciatori: escono Oristanio, Nicolussi Caviglia e Ellertsson, sostituito da Crnigoj, Andersen e Doumbia. 16:35 75' PAREGGIO DELLA ROMA CON CRISTANTE Pareggio della Roma con Cristante: il destro del numero 4 giallorosso è deviato da Busio e Joronen è scavalcato dal pallone. 16:32 72' Dovbyk sfiora il palo Sinistro di Dovbyk che sfiora il palo con un tiro sporco nell'area del Venezia. 16:27 67' Ammonito Candela Ammonito Candela per fallo su Baldanzi. 16:25 65' Pisilli vicino al gol di testa Calcio d'angolo di Pellegrini e colpo di testa di Pisilli: palla alta sulla traversa veneta di poco. 16:20 60' Cori di rabbia all'Olimpico Malumore tra i tifosi giallorossi che lanciano cori di contestazione nei confronti dei calciatori della Roma. 16:19 59' Svilar salva su Oristanio Roma sbilanciata: Oristanio si invola verso la porta giallorossa, palla al piede, ma Svilar salva tutto con una perfetta uscita bassa. Venezia a un passo dal raddoppio. 16:18 58' El Shaarawy in offside, doppio cambio giallorosso Parata di Joronen su botta ravvicinata di El Shaarawy, che però viene pescato in offside. Doppia sostituzione nella Roma: entrano Baldanzi e Pisilli al posto di Mancini e Koné. 16:16 56' Gol annullato al Venezia Veloce ripartenza del Venezia: Zampano serve Haps, tutto solo, che batte Svilar. L'arbitro Abisso annulla per fuorigioco di Zampano, confermato dal Var. 16:14 54' Destro di Pellegrini: brivido per Joronen Destro da fuori area di Pellegrini: la palla sfiora il palo della porta di Joronen. 16:11 51' Rasoterra di Koné La Roma spinge alla ricerca del pareggio: rasoterra di Koné, respinta di Joronen. 16:05 Si gioca il secondo tempo L'arbitro Abisso fischia l'inizio del secondo tempo: batte il Venezia, nessuna sostituzione tra le due squadre.

16:03 Squadre pronte per la ripresa Roma e Venezia stanno rientrando in campo per giocare il secondo tempo. 15:48 45+2' Termina il primo tempo: Venezia in vantaggio contro la Roma Termina la prima frazione di gioco: fischi dei tifosi giallorossi per la Roma che è sotto di un gol all'intervallo. Decide per il momento la rete di Pohjanpalo. ROMA-VENEZIA, LE STATISTICHE IN TEMPO REALE 15:47 45+1' Venezia a un passo dal raddoppio Clamoroso salvataggio di Mancini sulla linea: prima Svilar dice di no a Pohjanpalo poi è provvidenziale l'intervento del difensore giallorosso sull'iniziativa dell'attaccante ospite. Segnalati intanto 2' di recupero. 15:45 44' GOL DI POHJANPALO, VENEZIA IN VANTAGGIO Il tiro a giro di Busio si stampa sulla traversa: il capitano dei lagunari Pohjanpalo è il più reattivo e, sulla respinta, batte Svilar col destro.

15:41 40' Roma vicina al gol con Soulé Conclusione dell'argentino Soulé: Joronen allontana il pericolo con i pugni. 15:40 39' Ammonito Idzes Il primo cartellino giallo del match è per Idzes del Venezia per un fallo su Celik. 15:35 34' Nicolussi Caviglia spaventa l'Olimpico L'ex Juve calcia da fermo ma la palla non si abbassa terminando alta sopra la traversa. 15:30 29' Ancora un'occasione per il Venezia Sono spesso pericolose le ripartenze veloci del Venezia: passaggio da destra per Pohjanpalo, la cui conclusione di esterno destro finisce fuori. 15:24 23' Il Venezia se la gioca a viso aperto Nessuna paura da parte del Venezia di Di Francesco che si fa ancora pericoloso con un colpo di testa di Oristanio, di poco alto. Cross da destra di Candela. 15:20 19' Ancora conclusione di Pellegrini Capitan Pellegrini colpisce di testa su azione di calcio d'angolo: palla di poco a lato. La Roma spinge in questa fase della gara. 15:18 17' Pellegrini pericoloso dalla distanza Botta di Pellegrini dalla distanza: Joronen respinge il pallone goffamente in bagher, ma sventa il pericolo.

15:17 16' Sono oltre 62mila gli spettatori all'Olimpico Sono 62.165 gli spettatori oggi allo Stadio Olimpico per vedere Roma-Venezia. 15:16 15' La Curva Sud inizia a tifare La Curva Sud inizia a sostenere la Roma ed espone uno striscione in cui è scritto "fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia. Tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia". 15:14 13' Problemi per Mancini Problemi alla coscia destra per Mancini della Roma: intervengono i medici, condizioni da valutare. "Sto a posto" dice il difensore giallorosso a Juric, che comunque fa riscaldare Hermoso. 15:10 9' Nuova parata di Svilar Sinistro rasoterra di Oristanio, Svilar si allunga e blocca il pallone. 15:08 7' Contestazione della Curva Sud Prosegue la contestazione della Curva Sud romanista dopo l'esonero di De Rossi: tifosi giallorossi in silenzio nei primi 15 minuti di partita, senza striscioni. 15:07 6' La Roma risponde con Soulé La Roma risponde al Venezia con un sinistro di Soulé: Joronen controlla il pallone in due tempi, senza grande difficoltà. 15:04 3' Occasione per il Venezia: vola Svilar Prima occasione dal gol per il Venezia: grande parata in tuffo di Svilar su botta di Svoboda. Check del Var per un contatto sospetto di Svilar, prima del tiro, con Pohjanpalo, capitano del Venezia. 15:01 Fischio d'inizio a Roma: primo pallone per i padroni di casa Calcio d'inizio affidato alla Roma: si gioca all'Olimpico sotto un bel sole.

14:58 Squadre schierate: è il momento del sorteggio Roma e Venezia sono in campo per giocare il match: dopo l'inno della Lega Serie A e l'inno della Roma, è il momento del sorteggio del campo.

14:54 N'Dicka prima della sfida Evan N'Dicka, difensore della Roma, ha parlato poco fa a Dazn: "Siamo pronti, vogliamo vincere. L'obiettivo è essere aggressivi e rubare la palla in fase offensiva molto velocemente. Cosa mi chiede Juric? Di giocare veloce palla al piede, essere aggressivo e cercare la profondità. Le palle inattive? Tutta questione di mentalità. Si può subire un gol su palla inattiva ma spero che oggi non lo facciano". ROMA-VENEZIA, LE STATISTICHE IN TEMPO REALE 14:50 Juric parla a pochi minuti dal match Anche Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a Dazn dal campo, poco prima dell'incontro con il Venezia: "Soulé titolare? Abbiamo piena fiducia in lui, è molto giovane, ma siamo convinti che possa fare molto bene. Per noi oggi è una prova importante dopo aver giocato giovedì sera. Mentalmente siamo pronti, voglio ripetere queste due partite dove ho visto cose molte positive. Koné? È un giocatore che ha un po’ di tutto: forza, gamba e tecnica. Contro l’Athletic a livello tattico mi è piaciuto molto, è stata una buona sorpresa per me. Bisogna lavorarci molto, ha grande prospettiva così come Pisilli". 14:48 Fischi per capitan Pellegrini Sonori fischi per capitan Pellegrini al momento della lettura della formazione ufficiale della Roma. 14:46 Roma e Venezia rientrano negli spogliatoi Prima la Roma e poi il Venezia sono rientrate negli spogliatoi in vista del cerimoniale di inizio gara. 14:43 Di Francesco parla a pochi minuti dalla gara Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato poco fa a Dazn: "Mi aspetto un’ottima prova da parte della squadra, ovviamente sapendo che davanti abbiamo una squadra importante, che sta vivendo un buon momento. Tornare all'Olimpico? Non è la prima volta, ma in ogni occasione è sempre bello vedere il tifo romanista, che ti lascia il segno. Il mio Venezia? Tanti ragazzi sono alla prima esperienza in questo campionato. Hanno qualità, non è stato semplice, ma stanno crescendo anche nelle sicurezze e nelle certezze di quello che riportiamo dentro il campo. Questo ragazzi si allenano con intensità, con attenzione, con passione e voglia di dimostrare di essere all’altezza di questa categoria". 14:40 I precedenti tra Juric e Di Francesco Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco hanno pareggiato tre delle sei sfide giocate in Serie A. lI bilancio è di una vittoria per il tecnico della Roma e due in favore dell’allenatore del Venezia. 14:31 È il momento dell'inno di Lando Fiorini Nello Stadio Olimpico risuona "Forza Roma" di Lando Fiorini.

14:23 Roma e Venezia in campo per il riscaldamento Prima la Roma e poi il Venezia sono entrati in campo per il riscaldamento pre-partita. 14:16 In campo i portieri della Roma e del Venezia I portieri della Roma Svilar, Ryan e Marin sono entrati in campo per il riscaldamento. Subito dopo ecco gli estremi difensori del Venezia: Joronen, Stankovic e Grandi. 14:14 Gli assenti nelle due squadre Non ci sono squalificati e diffidati per Roma e Venezia oggi: tra i giallorossi mancano per infortunio Le Fée e Saelemaekers, tra i lagunari sono ko Altare, Bjarkason e Duncan. 14:10 Domenica di sole a Roma C'è un bel sole autunnale allo Stadio Olimpico di Roma: le due squadre devono ancora entrare in campo per il riscaldamento. 14:03 Le panchine di Roma e Venezia A disposizione nella Roma: Ryan, Marin, Hummels,Hermoso, Abudlhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Pellegrini, Dybala, Pisilli, Shomurodov.

A disposizione nel Venezia: Stankovic, Grandi, Bertinato, Sverko, Carboni, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Ellertsson, Doumbia, El Haddad, Yeboah, Raimondo. 13:49 Roma-Venezia, le formazioni ufficiali Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda; Zampano, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

13:40 Alle 15 la sfida tra Roma e Venezia Roma e Venezia scenderanno in campo tra un'ora e 20 minuti, in un match valido per la 6ª giornata di Serie A. Stadio Olimpico, Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA