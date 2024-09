Cutrone e Belotti fanno volare il Como: 3-2 al Verona

Seconda vittoria consecutiva per il Como , che festeggia il primo successo stagionale allo stadio Sinigaglia grazie a una doppietta di Cutrone e a un gol di Belotti : Verona battuto col finale di 3-2 . Non è bastato il momentaneo pari di Lazovic su rigore . Lambourde ha accorciato nel distanze in pieno recupero.

Dominio Como

Nel primo tempo il Como ha dominato sfiorando il vantaggio con Alberto Moreno e Nico Paz: in entrambi i casi Montipò è stato decisivo con due splendide parate. Il monologo dei padroni di casa è proseguito con un altro intervento determinante del portiere ospite, che ha continuato la sua personale sfida con Alberto Moreno prima di essere graziato di un tiro di poco a lato di Sergi Roberto. Nico Paz ha collezionato l'ennesima palla-gol, infrangendosi contro l'ispiratissimo numero 1 avversario, che è poi capitolato per merito di Cutrone. Al 43' Fadera ha resistito a una carica di Tchatchoua e ha servito il centravanti di Fabregas in area di rigore. L'ex Milan è rientrato sul destro e ha battuto l'estremo difensore degli gialloblù venendo favorito da una netta deviazione di Coppola.

Palo di Nico Paz, espulso Suslov

In avvio di ripresa palo di Nico Paz e rigore per il Verona per fallo di Sergi Roberto su Lazovic, che si è incaricato della trasformazione: 1-1 al 53'. Lo stesso capitano dei veneti ha sfiorato il raddoppio due minuti più tardi. La reazione del Como si è concretizzata in un tiro a giro di Strefezza: fuori di un nulla. Cutrone è andato vicinissimo al raddoppio e dal 64' il Verona è rimasto in dieci per l'espulsione di Suslov: secondo giallo di Giua per un duro intervento su Fadera. Lo stesso Cutrone si è rifatto capitalizzato la superiorità numerica, ha sfruttato un'invezione di Nico Paz e ha firmato la sua doppietta al 72'. Lo stesso Nico Paz ha sfiorato il colpo del ko nel finale. Belotti lo ha assestato da sottomisura all'89' festeggiando il suo primo gol in maglia Como. Lambourde ha firmato un'altra prima volta su assist di Tchatchoua: 3-2 al 94'.