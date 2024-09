Parma-Cagliari 2-3: Piccoli regala la prima vittoria a Nicola

PARMA - La 6ª giornata di Serie A si chiude con posticipo scoppiettante, in cui il Cagliari trova il primo successo stagionale, battendo 3-2 il Parma in trasferta. Partenza sprint dei sardi che al 3' si fanno pericolosi con Piccoli, su cui Suzuki compie un miracolo, e al 7' vanno in gol con Mina: la rete è però annullata per fuorigioco dello stesso colombiano, che aveva ribadito a rete un pallone respinto dal palo su colpo di testa di Luperto. Il Parma continua a stentare e al 34' il Cagliari pesca il vantaggio, stavolta senza irregolarità: Zortea va a segno di testa dal limite dell'area piccola, su cross da sinistra di Luvumbo.

PARMA-CAGLIARI, TABELLINO E STATISTICHE

Tante emozioni nella ripresa

All'inizio della ripresa la formazione di Nicola rallenta il ritmo e gli uomini di Pecchia spingono alla ricerca del pareggio: al 60' Man sfiora il gol con un diagonale in corsa e poi, 2 minuti più tardi, batte Scuffet di sinistro, servito da un ottimo spunto del nuovo entrato Coulibaly. Nonostante la rete incassata, il Cagliari rialza la testa: al 64' Piccoli segna su azione di contropiede, ma il gol è annullato per fuorigioco dello stesso attaccante rossoblù. Poi Sohm fallisce un rigore in movimento, per la disperazione di Pecchia. E allora i sardi non perdonano: al 75' Adopo assiste Marin, che infila l'incrocio dei pali con una magnifica parabola. Sotto 2-1, il Parma pareggia all'87' con un rigore di Hernani, concesso per un ingenuo fallo di Palomino su Charpentier. Non c'è tempo di esultare per gli emiliani, che il Cagliari torna in vantaggio dopo pochi secondi, a conclusione di una bella azione corale: Piccoli, in diagonale, batte Suzuki facendo esplodere di gioia la panchina di Nicola e il settore ospiti. Prima vittoria per il Cagliari, che abbandona l'ultimo posto in classifica. Terza sconfitta nelle ultime 4 gare per il Parma, che continua a commettere troppe ingenuità e a prendere troppi gol.

LA CLASSIFICA DI SERIE A