Verona-Venezia 2-1: l'autogol di Joronen decide il derby, Di Francesco ko

VERONA - Il Verona batte 2-1 in rimonta il Venezia nel derby veneto. Nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A , la squadra di Zanetti torna alla vittoria dopo tre ko consecutivi e sale a quota 9 punti agganciando la Roma di Juric . Quinto ko nelle prime sette gare stagionali per la squadra di mister Di Francesco che rimane inchiodata al penultimo posto a 4 punti.

Tengstedt risponde a Oristanio

Ritmi altissimi al 'Bentegodi' fin dalle prime battute di gioco. Al 2' è il Venezia a sbloccare il derby: calcio d'angolo di Nicolussi Caviglia e colpo di testa vincente di Oristanio, al primo gol stagionale. Il Verona reagisce, sfiora il pari con Lazovic al 5' (colpo di testa di un soffio a lato) trovandolo poi al 9' con Tengstedt che si coordina con il destro e batte Joronen su assist di Mosquera. Le due reti in avvio sono solo il preludio a un primo tempo scoppiettante, con diverse occasioni da una parte e dell'altra. L'attaccante danese dell'Hellas va vicino alla doppietta all'11' (conclusione deviata in corner) ma gli ospiti si divorano il 2-1 al 18' con Haps: tutto solo davanti a Montipò, l'ex Genoa spedisce la palla sopra la traversa.

L'autogol di Joronen condanna il Venezia

Nella ripresa il copione non cambia con tante occasioni costruite da entrambe le formazioni. Prima Busio spaventa Montipò con una velenosa conclusione (49') poi Magnani, di testa, spedisce di poco a lato (51'). I ritmi si mantengono alti per tutta la ripresa ma la svolta arriva all'80': Zampano salva sulla linea una conclusione di Tengstedt ma, sul prosieguo dell'azione, arriva il 2-1 del Verona. Calcio d'angolo di Lazovic e colpo di testa di Kastanos (entrato al 65' al posto di Mosquera) sul quale il portiere del Venezia Joronen pasticcia portandosi la palla nella propria porta per il più classico degli autogol. In pieno recupero un liscio di Magnani in area veronese spaventa i tifosi dell'Hellas che si lasciano andare al triplice fischio di Guida: esplode il 'Bentegodi', il derby veneto si colora di gialloblù.

