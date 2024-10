Inter-Torino diretta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: 13 Martinez, 12 Di Gennaro, 28 Pavard, 6 De Vrij, 42 Palacios, 2 Dumfries, 30 Carlos Augusto, 21 Asllani, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 99 Taremi, 11 Correa.

Indisponibili: Buchanan, Barella. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Vanoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Vanoli (in panchina Godinho).

A disposizione: 1 Paleari, 17 A.Donnarumma, 13 Maripan, 16 Pedersen, 2 Bayeye, 21 Dembelé, 24 Borna Sosa, 66 Ginietis, 81 Ciammaglichela, 61 Tameze, 80 Balcot, 92 Njie, 10 Vlasic, 7 Karamoh, 9 Sanabria.

Indisponibili: Schhurs, Vlasic, Ilkhan. Squalificati: Vanoli (all.). Diffidati: -.

Inter-Torino, la cronaca

L'Inter torna a San Siro alla ricerca di continuità. Dopo le vittorie in campionato contro l'Udinese per 3-2 in trasferta e quella netta, 4-0, contro la Stella Rossa in Champions League, adesso i nerazzurri hanno messo nel mirino il Torino. I granata di Vanoli (squalificato per la partita e non presente in panchina), nell'ultimo turno hanno rimediato la prima sconfitta in campionato, contro la Lazio, e la volontà è quella di tornare subito a fare punti.