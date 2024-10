Del Piero e Garnett: scambio di maglia tra stelle ad Abu Dhabi

Alessandro Del Piero e Kevin Garnett. La coppia che non ti aspetti, creatasi ad Abu Dhabi. In occasione dell'evento organizzato dall'NBA "NBAinAbuDhabi", l'ex capitano della Juventus ha incontrato la vecchia stella dei Boston Celtics. Uno scambio di magliette tra due leggende dello sport, come ritratto dalla foto pubblicata in un post condiviso dalla Serie A e dalla stessa NBA, destinato a far riemergere molti ricordi a tanti appassionati.