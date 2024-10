Udinese-Lecce, basta la magia di Zemura: secondo posto momentaneo per Runjaic

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, l' Udinese torna a vincere: 1-0 al Bluenergy Stadium contro il Lecce grazie a una magia da punizione di Zemura . Prosegue il periodo buio dei salentini che non vincono da oltre un mese e rimangono in zona retrocessione.

L'Udinese continua a sognare: secondo posto momentaneo

Primo quarto d'ora di gioco dove la squadra di Gotti ha fatto la partita. Belle occasioni specialmente con Krstovic e Dorgu. Dopo la mezz'ora di gioco, l'Udinese cresce e crea una doppia occasione clamorosa. Prima Kabasele colpisce la traversa di testa, poi Zemura che a porta vuota mette la palla troppo alta. Nel finale del primo tempo, la squadra di Runjaic colpisce unìaltra traversa, stavolta con il tiro dalla distanza di Zarraga. Udinese che entra con il piglio giusto nel secondo tempo, ma per sbloccare la partita serve la meravigliosa punizione di Zemura, Falcone non può farci niente e friulani in vantaggio. Thauvin e compagni salgono momentaneamente al secondo posto in classifica.